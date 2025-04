/ / 2 DE ABRIL: EL GOBERNADOR ZDERO ENCABEZÓ EL ACTO CENTRAL A 43 AÑOS DE LA GESTA DEL ATLÁNTICO SUR

El gobernador Leandro Zdero encabezó el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, realizado en la sede del Ejército Argentino en Resistencia. A 43 años del inicio del conflicto bélico, se descubrió una placa conmemorativa hoy en homenaje a quienes dieron su vida en la gesta del Atlántico Sur.

En ese contexto, continuó: “Hoy no es un día más, es un día para rendir homenaje a quienes fueron protagonistas de la gesta de Malvinas, pero también sus familias. Y al cumplirse el cuadragésimo tercer aniversario del Día del Veterano y de los Caídos de Guerra de Malvinas es imprescindible reflexionar sobre el profundo significado de esta fecha”.

De tal manera, el jefe del Ejecutivo provincial recordó el día que comenzó el conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido y pidió: “Esta debe ser una jornada que nos permita homenajear a los combatientes, a los más de 600 soldados argentinos y 60 chaqueños que fallecieron en la guerra, pero también es el momento para reafirmar el reclamo genuino sobre la soberanía de nuestras Islas”.

Asimismo, Zdero lamentó: “Muchos han banalizado la importancia de aquella gesta, esa actitud irresponsable es la que no debemos admitir, depende de todos y cada uno de nosotros hacerlo con madurez y con compromiso. No es bueno aprovecharse del dolor y del sufrimiento ajeno, tampoco es bueno el materialismo en estos momentos cuando en realidad es el honor el que debe reconocerse porque han dejado hasta sus vidas y las han arriesgado como personas que las tenemos aquí”.

En ese sentido, el Gobernador mencionó que desde el Gobierno provincial se ha acompañado en cada momento a los Veteranos y Caídos de Malvinas “con gestos genuinos que nos nacen del corazón porque sentimos que los chaqueños que murieron en esas islas merecen nuestro máximo reconocimiento, nuestro máximo esfuerzo, al igual que sus familias”.

Para finalizar, Zdero señaló: “Hoy reafirmamos desde este lugar emblemático nuestro compromiso con la soberanía, recordando que las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Gracias a los que no olvidaron el pasado, ese pasado heroico, a las familias que dieron todo por aquella circunstancia imborrable para todos, a aquellos que mantienen viva la historia y la causa de Malvinas”.

Acompañaron al Gobernador, el intendente de la ciudad de Resistencia, Roy Nikisch; la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez; la ministra de Educación, Sofía Naidenoff; la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilia María Valle; el senador, Víctor Zimmermann y demás autoridades provinciales.

CORONEL MAYOR CRISTIAN CELLI: “MALVINAS ES NUESTRA CAUSA NACIONAL”

Por su parte, el jefe de la Tercera Brigada de Monte, Coronel Mayor Cristian Fabio Celli, precisó: “En el año 1982, en nuestras Islas Malvinas, se combatió haciendo gala de las virtudes del soldado, del marino, del aviador, del gendarme, del prefecto y del agente civil argentino. Se demostró al mundo entero que la bravura criolla no estaba dormida”.

Celli lamentó que la Guerra de Malvinas “es mirada por algunos con una visión materialista y sesgada”. “Para ellos se trata de una derrota, de un fracaso con destino de olvido, sin embargo, para aquellos que la vemos con una mirada altruista, Malvinas 1982 fue una derrota bien peleada, con derroche de heroísmo, fe, coraje y amor a la patria y al camarada”.

“Nuestra derrota en Malvinas no fue una vergüenza, eso nos han querido meter en la cabeza, pero no fue así. El enemigo tuvo una victoria pequeña que no representa la gloria ni la defensa que ustedes han hecho. Malvinas es la causa nacional, es nuestro objetivo común, es nuestra hermanita perdida que se debe recuperar, es la herida que no debemos dejar cicatrizar”, aseguró.

Para concluir, Celli dejó un profundo mensaje hacia los presentes: “Tengamos siempre presente que el soldado no muere en el campo de batalla, muere cuando su patria lo olvida. Ese es nuestro compromiso: no olvidar”.

EXCOMBATIENTE RAÚL CALDERÓN: “LA CRUZ QUE TRAJIMOS DE MALVINAS LA VAMOS A SEGUIR LLEVANDO HASTA LA TUMBA”

“Les voy a hablar del corazón porque lo que vivimos los Veteranos de Guerra lo vivimos todos los días. Esa cruz que trajimos de Malvinas la vamos a seguir llevando hasta la tumba, vamos a seguir defendiendo al otro compañero, a los 632 que dieron la vida”, remarcó Raúl Humberto Calderón, presidente del Centro de Soldados Excombatientes Chaco.

Calderón hizo una mención especial a los 60 chaqueños que fueron parte de la gesta de Malvinas. “El Chaco incluye en la historia 60 héroes, para ellos todo nuestro honor, para nuestros camaradas, para los que lo dieron todo, para aquellos que un 20 de junio juraron defender su bandera hasta perder la vida”.

“Los héroes que van a perpetuarse en la vida y que van a estar eternamente son aquellos que ofrecieron su vida, los 632 que están en Malvinas y todos los camaradas que están en toda nuestra provincia. Ellos nunca van a dejar de ser nuestros ídolos, nuestros héroes, porque lo hicieron defendiendo nuestros colores patrios y frente a un enemigo”, concluyó Calderón.

