/ / SÁENZ PEÑA: UNCAUS REALIZÓ LA JORNADA DE AMBIENTACIÓN UNIVERSITARIA "EXPLORÁ, DESCUBRÍ, CRECÉ"

Con la participación de autoridades universitarias, directores de carreras, docentes, personal administrativo y representantes estudiantiles, consolidando un espacio de bienvenida institucional abierto, participativo e inclusivo, esta propuesta buscó acompañar e integrar a quienes inician su recorrido académico.

Contó con la participación de autoridades universitarias, directores de carreras, docentes, personal administrativo y representantes estudiantiles, consolidando un espacio de bienvenida institucional abierto, participativo e inclusivo.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el lanzamiento oficial de la plataforma Twitch Universitaria, como parte de una estrategia de comunicación digital que apunta a fortalecer la relación con los estudiantes y extender el alcance territorial de la universidad. La transmisión también se pudo seguir en vivo a través del canal de YouTube de la Universidad y otras redes sociales, permitiendo así una modalidad híbrida y accesible para todos los públicos, con el objetivo de llegar a estudiantes de distintas localidades, incluyendo zonas rurales o alejadas.

El rector de la Universidad, abogado Germán Oestmann y representantes de las asociaciones estudiantiles compartieron sus experiencias y brindaron orientación a los nuevos estudiantes mediante un conversatorio inaugural. Como incentivo para la participación, se sortearon vouchers de fotocopias y kits escolares entre los ingresantes asistentes, tanto presenciales como virtuales.

Desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil de UNCAUS destacaron la importancia de esta iniciativa, que marca un precedente en la vida institucional, integrando la presencialidad con el potencial de las plataformas digitales, para construir una universidad moderna, conectada y cercana a su comunidad.

Por su parte, el rector Germán Oestmann manifestó "queremos que sepan que no están solos, la Universidad no es sólo un lugar de estudio sino una comunidad donde el crecimiento es compartido. No se trata de brillar en soledad, sino de encender luces entre todos", agregando que "la UNCAUS es de ustedes y para ustedes y con ustedes queremos que esta etapa sea de descubrimiento, aprendizaje y crecimiento, porque cuando los estudiantes avanzan, también crece la universidad, el Chaco y el país", explicó.

Periodismo365