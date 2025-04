/ / (video) SÁENZ PEÑA - CALLE 12: DEMORAN A HIJA DE FISCAL FEDERAL ADJUNTA POR CORRER PICADAS

Fuentes policiales confirmaron a Periodismo365 que casi al amanecer de éste domingo, dos camionetas de alta gama corrían picadas en pleno centro saenzpeñense. Las mismas fuentes remarcaron que la situación se agravó cuando uno de los rodados, minutos antes casi atropella a efectivos de la División COM que realizaban tareas de prevención en otro sector de nuestra ciudad. El mismo vehículo había sido detectado horas antes en plena madrugada, realizando las mismas maniobras en la vía pública poniendo la conductora en riesgo su propia vida y la de los demás. La Policía Caminera retuvo el costoso vehículo conducido por una joven de 18 años pero llamativamente, horas después y en pleno domingo; le fue restituido a su dueña, la Doctora Pamela Michlig; Fiscal Adjunta del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. En redes sociales, la ciudadanía saenzpeñense no perdonó y mostró su repudio masivamente; remarcando que "la casta judicial tiene preferencias mientras a nosotros que somos secos nos sacan nuestras motitos previo pago de una gruesa multa o no nos devuelven", afirmaron entre otros reclamos. La Policía no informó a los medios de prensa el resultado del Test de Alcoholemia.

Ante esa situación de riesgo, los uniformados realizaron un seguimiento por varias calles céntricas logrando la detención del vehículo en calle 12 entre 3 y 5, donde identificaron a la conductora S.L.P., de 18 años de edad, domiciliada en pleno centro de nuestra ciudad. El conductor del otro rodado logró darse a la fuga con su vehículo aunque los efectivos lo tendrían identificado por la patente.

La joven conducía una camioneta marca Toyota, modelo SW4; 4X4 SRX, dominio AE865TU, color blanco. Luego llegaron efectivos de Policía Caminera quienes procedieron a realizar el Test de alcoholemia y el secuestro del vehículo. Cabe destacar que dicha camioneta, las 03.05 horas fue captada por cámaras de Seguridad del Municipio en calle 12 y 31 -centro-, realizando idénticas maniobras.

Sin embargo, a las 12.15 horas, pese a ser día domingo y por orden de la Dra. Celia Altamiranda, Jueza de Faltas Letrada, efectivos de Comisaría 1º restituyeron la camioneta, previa acreditación de propiedad; a su titular Pamela Michlig (49), Empleada Judicial, (Auxiliar del Fiscal Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña) todo ello en el marco de la causa por "Supuesta Infracción al Artículo 96 del Código de Faltas de la provincia del Chaco".

