/ / SÁENZ PEÑA - ESCÁNDALO: IMPUTAN A TRES POLICÍAS POR COBRAR COIMAS EN LAS RUTAS

Fuentes cercanas a la causa, confirmaron a Periodismo365 que éste lunes la Justicia imputó a tres efectivos de la Policía del Chaco por el delito de "Supuesto Cohecho" (cobro de coimas) denunciado por un camionero salteño en zona de Charata. Los empleados policiales pertenecen a la Policía Caminera y según consta en la denuncia, pedían las coimas en dólares.

Horas después O.A.E., de 26 años de edad, domiciliado en Salvador Mazza, provincia de Salta; denunció ser transportista teniendo empresa en la provincia de Salta. Explicó que el día sábado 29 de marzo cargó en Bandera, provincia de Santiago del Estero; 37 mil kilogramos de trigo en el camión aludido, el cual el día viernes 04 de abril a las 14.30 horas circulaba con su chofer, cuando pasando Taco Pozo llegando al límite con la provincia de Salta encontró un control policial.

El empresario denunció que los uniformados hicieron parar al camionero, acercándose e identificándose como integrantes de Policía Caminera de Charata, acompañado por dos efectivos más, solicitando documentación para circular, haciendo entrega el chofer de la Carta de Porte de la carga, manifestando presentar irregularidades.

Sin embargo, posteriormente uno de los policías preguntó al camionero como quería arreglar, que avise antes que consulte, solicitando el denunciante un tiempo para hablar con la dueña de la carga. Agregó que luego lo hicieron estacionar en la banquina, pero pasados unos minutos los policías le avisaron que el camión con trigo iba ser secuestrado.

"OJO CON EL TELÉFONO. CUIDADO CON LO QUE HACÉS. MANEJO TODA LA ZONA"

Entonces el conductor del rodado pidió que no le secuestren el camión, respondiendo el primer policía que no va a llegar a la cantidad que él iba a pedir ya que desde un principio estaba llorando. El chofer en ese momento preguntó cuánto es la cantidad que quería, respondiendo el policía que era mil dólares. El transportista le contestó que no llegaba a ese monto, que solamente tenía 400 dólares y le dijeron que les entregue igual, pero que era poco. Para satisfacer el pedido el camionero le dio los últimos 100 dólares más que tenía, entregando un total de 5 billetes de 100 dólares blue, agarrando el personal policial los billetes, también un segundo policía más grande y alto. Después los uniformados solicitaron que consiga otros 500 dólares, por lo que el chofer tuvo que comunicarse para pedir prestado. En ese momento dos policías expresaron que "ojo con el teléfono que no grabe, cuidado con lo que hacés porque manejo toda la zona de Charata, Taco Pozo, Río Muerto y Gancedo".

Según las mismas fuentes, el chofer tuvo que irse en un segundo camión de un amigo hasta las Lajitas, provincia de Salta; para conseguir el resto del monto de dinero que pidieron estos policías, remarcando que para entonces serían las 16.30 horas aproximadamente. Afirmó además, que cuando llegó a Las Lajitas eran las 18.30 horas, que lo trajo su tío de vuelta a Taco Pozo y ahí se encontró que el camión estaba en la Comisaría de Taco Pozo.

Tras consultar al magistrado en turno, ordenó se reciba declaración testimonial a los presentes, y que los efectivos policiales intervinientes sean notificados de su imputación en libertad por el delito de “Supuesto Cohecho". Interviene en la causa el Dr. César Luis Collado, Fiscal de Investigación Penal Nº 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Periodismo365