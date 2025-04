/ / (videos) SÁENZ PEÑA: "NO ERA UNA PICADA, ES UN CASO MÁS", AFIRMÓ LA JUEZA DE FALTAS TRAS DEVOLVER LA CAMIONETA A LA FISCAL FEDERAL ADJUNTA

La insólita explicación de la Jueza de Faltas por la demora a la hija de la Fiscal Federal Adjunta de Sáenz Peña: "No era una picada, es un caso más". Cabe remarcar que de milagro, la conductora no atropelló a un grupo de policías de la División COM que de madrugada recorrían la zona céntrica de nuestra ciudad en sus motocicletas.

Tras el incidente ocurrido el domingo por la madrugada en pleno centro de Sáenz Peña, donde dos camionetas de alta gama habrían protagonizado una carrera ilegal, la jueza de Faltas, Celia Altamiranda, explicó que se trató de una conducción peligrosa y no de una picada organizada. “A la fiscalía, el tema de las picadas lo llamamos mal; en realidad, son conducciones peligrosas, no hubo apuestas ni circuito marcado”, aclaró. El caso tomó relevancia pública cuando se supo que el vehículo fue restituido a su propietaria, la fiscal adjunta Pamela Michlig, horas después del secuestro.

La magistrada aseguró, de forma insólita, que el tratamiento del expediente fue idéntico a otros casos similares. “Para mí es un caso más como cualquier otro, entiendo el interés social, pero nuestro trabajo va por otro lado”, expresó. Y aclaró que “la restitución del vehículo se ordenó cuando correspondía, y no por presiones externas”.

En cuanto al procedimiento, Altamiranda remarcó que no hubo prueba de alcoholemia positiva ni elementos para extender la retención. “Yo no tenía motivo para seguir demorando la restitución, el expediente estaba en regla”, indicó. Finalmente, rechazó las acusaciones de favoritismo: “No voy a cambiar mi manera de trabajar porque las redes sociales opinen distinto; hace 21 años que aplico la ley como corresponde”, sostuvo.

