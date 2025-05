/ / ESTAFAN A LA UBA POR 1600 MILLONES DE PESOS

La maniobra se produjo en las cuentas de las facultades de Derecho y Odontología del Banco Nación.

Robo o estafa, eso lo tendrá que determinar la justicia. Lo cierto es que a las facultades de Derecho y Odontología de la UBA le desaparecieron 1600 millones de pesos de las cuentas que la institución tenía en el Banco Nación. El faltante fue descubierto por la casa de estudios y realizó la denuncia. Según trascendió, las operaciones se realizaron bajo un mecanismo conocido como "transferencias MEP" (Medio Electrónico de Pago), que llegaron a ser 13 y el desvío fue hacia personas físicas y jurídicas que son inexistentes. El Banco también realizó la denuncia ante la justicia federal. Hasta el momento, según trascendidos judiciales, hay cuatro detenidos y 17 más procesados.

La investigación la está realizando el fiscal Eduardo Taiano y el juez encargado es Sebastián Ramos. Taiano deberá determinar quiénes y cómo se autorizaron estas transferencias que ocurrieron en septiembre del año pasado. Según lo que trascendió de la justicia, es que este tipo de maniobras debían haber sido autorizadas y gestionadas de manera presencial. Es más, se realizan con formularios de papel donde deben aparecer las firmas de los responsables de las cuentas y nada de eso ocurrió.

Cuando las facultades de Odontología y Derecho detectaron la falta de los dineros avisaron al rectorado. Ahí se hizo una investigación interna y, según trascendió, se determinó que no había errores administrativo sino que se estaba frente a una maniobra delictiva porque, además, las operaciones se habrían realizado desde un correo electrónico apócrifo. El punto es que no se verificaron las firmas y la documentación correspondiente. Es por eso que comenzó a investigarse entre los empleados de la UBA y del Banco Nación Argentina (BNA).

Los detenidos y procesados

Hasta ahora hay cuatro detenidos y 17 procesados. Fuentes judiciales dijeron que ninguno de los involucrados tiene algo que ver con las facultades o con la UBA en general. Al menos por ahora. En cuanto a la posibilidad de que los detenidos y procesados pertenezcan al Banco Nación, desde la investigación indicaron que todavía se sigue investigando. Dejaron entrever que alguno de los sospechosos algún contacto habrán tenido con el banco, pero advirtieron que todavía están trabajando en esa línea investigativa.

El mecanismo para ir extrayendo los fondos universitarios fue tan bien realizado que no hubo alertas ni en las facultades como tampoco en el BNA. Las órdenes de transferencia se gestionaban desde una dirección de correo electrónico que ya se comprobó que es falsa. El dinero en cuestión luego se remitía a otras cuentas de personas físicas y jurídicas.

El dato curioso es que la dirección electrónica utilizada (tesoreria@ubatic.net.ar) era prácticamente idéntica a los correos que usa la UBA. ¿Tal vez eso confundió a los que confirmaron las transferencias? Pero el que sea muy parecido y factible de generar una equivocación, no termina de convencer a la fiscalía de Taiano que sigue buscando vínculos, por ahora, entre los estafadores y los empleados del Banco Nación.

Si bien las auditorías internas realizadas por las facultades de Odontología y Derecho muestran que no existe responsabilidad hacia adentro de la universidad, en la fiscalía igual no descartan seguir investigando. Que haya sido una maniobra tan poco común, no termina de convencer de que aún así se haya logrado engañar a todos los funcionarios de la universidad y también del Nación que acostumbrar a estar en contacto este tipo de transferencias.

Lo que más inquieta es que la operatoria tiene como exigencia una parte que se hace en físico y que es indispensable para poder avanzar en las transferencias de los montos millonarios. Y eso es justamente lo que no sucedió.

Ahora ambas facultades, que siguen funcionando aunque con medidas de seguridad más rígidas, esperan que la investigación avance, se determine las responsabilidades y, sobre todo, puedan recuperar nada más y nada menos que los 1600 millones de pesos.

FUENTE Y FOTOS: Página/12