/ / LA CORTE RATIFICÓ LA CONDENA CONTRA CRISTINA: INHABILITADA Y CON PENA DE 6 AÑOS

Con los votos de los cortesanos Rossati, Rosenkratz y Lorenzetti, la Corte confirmó por unanimidad el fallo de Casación de noviembre del año pasado.

La Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita

La última semana la presiones mediáticas para que la Corte fallara fueron constantes. Hasta último momento, había distintas versiones periodísticas que indicaban que el fallo de la Corte, la última instancia judicial en el país que le queda a la ex presidenta, era inminente. Esta mañana los tres cortesanos se dieron cita en el habitual encuentro de acordada donde se presume que ultimaron detalles de la votación y más tarde, a las 16hs, el presidente de la Corte Horacio Rosatti citó a los otros dos, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para comunicar pasadas las 17.30 horas la decisión final.

Los tres cortesanos argumentaron que las sentencias dictadas por los tribunales inferiores se asentaron en "la profusa prueba producida" y agregaron que no hay demostración sobre la "vulneración de las garantías constitucionales". "El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, sostuvieron en un comunicado al que tuvo acceso El Destape. Además sostuvieron que las sanciones aplicadas son las que "determina el ordenamiento jurídico vigente".

Seguidamente, señalaron que la defensa de Kirchner tuvo "diversas falencias" en su presentación. Entre ellas, señalaron, que es inconsistente la enumeración de los encuentros entre distintos jueces y fiscales con funcionarios del Poder Ejecutivo. “Se trata en efecto de meras conjeturas a partir de las cuales se invocan principios genéricos de ‘independencia, imparcialidad e integridad’, sin haber siquiera intentado encuadrarlas en los supuestos específicos de recusación de los magistrados establecidos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, cuya inconstitucionalidad no fue planteada y que, justamente, tiende a tutelar tales principios relativos a la imparcialidad de los magistrados”, advirtieron.

Cristina, desde la sede del PJ: "Le pusieron un cepo al voto popular"

La ex presidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que “esta Argentina que estamos viviendo no deja de sorprendernos” porque, dijo, “al cepo del salario que ha puesto el Gobierno, el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”. Así se refirió la ex mandataria desde la sede del PJ al brindar un mensaje tras el fallo condenatorio de la Corte Suprema.

Luego se refirió a los tres miembros de la Corte a los llamó "monigotes". Dejó bien en claro que quienes están detrás del fallo son los grupos económicos concentrados, ni siquiera la oposición política, sostuvo la ex presidenta. Luego afirmó que la situación política y económica del país no va a tener "un final feliz" y se preguntó cuánto va a aguantar el país con un dólar planchado. "Pueden meterme presa pero la gente pierde el trabajo y tiene salarios de miseria, y las jubilaciones van a seguir sin alcanzar”, analizó la ex presidenta.

La ex mandataria cuestionó así a periodistas que, dijo, habían señalado que estaba “atrincherada” en el PJ y los trató de “ensobrados de la derecha”, en un guiño al presidente Javier Milei, de quien dijo que “en algunas cosas tiene razón”, como sus cuestionamientos a cierto sector del periodismo. Y cerró al decir que tras el fallo de la Corte se irá “a su casa": "No nos profugamos, eso hace la derecha mafiosa, los peronistas nos quedamos acá".

FUENTE Y FOTOS: El Destape