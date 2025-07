/ / MURIÓ EL MILLONARIO CHAQUEÑO QUE LE COMPRÓ UNA BUGATTI A BAD BUNNY

Se trata de Oscar "el Toro" Fernández, empresario chaqueño y coleccionista de autos de lujo, quien falleció tras luchar por diez años contra una leucemia. Nacido en la ciudad chaqueña de Corzuela, en 1973, el empresario además de su afición por los autos, se desempeñaba como empresario vinculado a una firma de logística internacional. Había ganado notoriedad pública en 2023, cuando le compró un Bugatti Veyron al cantante puertorriqueño Bad Bunny.











Oscar "El Toro" Fernández, el reconocido coleccionista argentino de autos exóticos, falleció a los 52 años tras una larga lucha contra la leucemia, que le había sido diagnosticada hace una década. Integrante de una familia con negocios madereros, ganaderos y agrícolas en esa provincia, Fernández construyó una figura pública marcada por su vínculo con vehículos de alta gama y su presencia activa en redes sociales.

Nacido en la ciudad chaqueña de Corzuela, en 1973, el empresario además de su afición por los autos, se desempeñaba como empresario vinculado a una firma de logística internacional. A partir de la década de 2000, comenzó a invertir en vehículos deportivos de manera progresiva, destacándose en competencias amateurs. En 2008 ganó la Copa Porsche en su categoría, utilizando un Cayman S.

Durante más de dos décadas, construyó una de las colecciones más admiradas de Sudamérica, que trasladó en los últimos años a Punta del Este, donde se radicó durante la pandemia. Por el año 2016, le diagnosticaron leucemia y decidió vivir y disfrutar a fondo de su pasión por los autos deportivos más caros y potentes: "Le voy a enseñar a la vida como se vive", aseguró.

Comenzó a comprar ejemplares exóticos de Porsche, Ferrari, McLaren, Lamborghini y Bugatti. Cuando algún desconocido le preguntaba a qué se dedicaba, el Toro siempre respondía, mitad en broma y mitad en serio: "Vendo pallets, hermanito".

En el verano de 2024, sumó a su colección un Bugatti Chiron “110 Ans”, ejemplar del que solo se fabricaron 20 unidades. El vehículo había pertenecido anteriormente al cantante puertorriqueño Bad Bunny y alcanzaba una velocidad máxima de 420 km/h con una potencia de 1.500 caballos. Tiempo después, Fernández se desprendió de la unidad.

Entre los vehículos destacados que integraban su garage estaban el McLaren Senna, Ferrari 458 Speciale, Ferrari 488 Pista, Porsche 911 GT2 RS y su preferido: el Porsche 911 997 GT3 RS, pintado de azul con franjas rojas. También tenía ejemplares exóticos como un Mercedes-AMG G 63 4x4 Squared, Lamborghini Revuelto, Ferrari SF90 Spider y Tesla Cybertruck.

En sus últimos meses, y ya con la enfermedad en etapa avanzada, Fernández publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo a su padre por la formación recibida y manifestando su voluntad de mantener una actitud positiva ante la adversidad.

"Como me dijo una gran amiga: 'Hay que vivir, no sobrevivir' y yo lo intento todos los días de mi vida. Ojalá Diosito me siga sorprendiendo como siempre lo hace. Gracias a la vida y a mi padre, que me ha educado y enseñado los valores, que ha sido y sigue siendo mi ídolo y que si no hubiera sido por las cosas duras, pero necesarias que me hizo pasar, yo no estaría en la situación en la que me encuentro hoy, no solo en lo económico, sino también en lo mental, porque hoy me puede pasar cualquier cosa, pero sé que con su enseñanza voy a salir adelante nuevamente", concluyó.

FUENTE Y FOTOS: C5N