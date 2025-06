/ / SANTA FE - REPUDIABLE: OBLIGAN A DISCAPACITADOS DE ZONAS LIMÍTROFES CON CHACO A VIAJAR MÁS DE 150 KILÓMETROS PARA AUDITARLOS

El gobierno nacional obliga a los discapacitados del norte de Santa Fe a viajar más de 160 kilómetros para auditarlos. Las personas con discapacidad que viven en el límite con Chaco, van a tener que viajar ida y vuelta más de 320 kilómetros con todos los gastos y contratiempos que implican para sus familias. A ello se suma que decenas de empresas de micros de media y larga distancia dejaron de ofrecer pasajes gratuitos para personas con discapacidad, en respuesta al decreto 883/2024 de desregulación del transporte automotor, emitido en octubre.

Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, junto al presidente Milei.

El mecanismo para auditar las pensiones por invalidez laboral que lanzó la Agencia Nacional de Discapacidad -ANDIS- les complicó la vida a los discapacitados que están obligados a asistir a una dependencia del PAMI el día y horario que le indican al beneficiario por carta documento.

El tema se convirtió en un embrollo para la mayoría de los discapacitados, sobre todo para los del norte de Santa Fe que tiene que viajar kilómetros para llegar desde distintas localidades a la ciudad de Reconquista donde está la sede del PAMI más cerca.

El director de la Agencia, Diego Spagnuolo, quedó en el medio de la polémica hace una semana cuando se cruzó en una discusión con un nene con autismo por los recortes en el área que afectan a las personas discapacitadas.

Reconquista es la capital y centro político del Departamento General Obligado, uno de los más extensos en su superficie que lo integra 6 municipios y 20 comunas. Los discapacitados de Villa Ocampo tienen que hacer 80 kilómetros y los de Florencia, límite con Chaco, van a tener que hacer 160 kilómetros.

"¿Es necesarios que personas que han tenido accidentes y han quedado con parálisis cerebral, o sufrieron la amputación de una mano, de una pierna, tengan que viajar tanta distancia?" se preguntó Ramón Domingorena, secretario de Desarrollo Humano de Villa Ocampo, en diálogo con La Política Online.

La situación puso en alerta a los intendentes y jefes comunales que temen que los discapacitados pierdan sus pensiones y se les engrose la demanda social que ya está al límite, comentan preocupados. Es que hubo un compromiso de Nación con la provincia para habilitar los centros de salud territoriales en las localidades para que los atiendan los médicos del PAMI en vez de hacer viajar a los discapacitados, pero nunca se concretó mientras se iban venciendo las fechas de convocatoria.

Muchos discapacitados no pudieron asistir y están tratando de que la ANDIS le reprograme la fecha mientras los intendentes organizaron traslados en traffic porque temen que si no asisten personalmente a la auditoría le den de baja la pensión. Por ahora, no recibieron respuesta.

Villa Ocampo es conocida por ser la cabecera de La Forestal, la compañía británica que explotó el bosque de quebrachos durante la primera mitad del siglo XX. En esta ciudad, la situación derivó en un caos total porque desde la Subsecretaría de Personas con Discapacidad de Santa Fe habían adelantado que se iban a reprogramar turnos y lugares de atención, pero el jefe del ANSES local, Agustín Luque, salió a desmentirlo.

Fuentes del lugar contaron a LPO el lío que se armó porque los vecinos y funcionarios no saben cómo proceder y el titular del ANSES solo atiende unos pocos turnos por día y no le responde el teléfono al intendente al punto tal que en una oportunidad tuvo que sacar un turno para hablar con Luque de 19 años.

El muchacho de La Libertad Avanza responde a la diputada Romina Diez y es el candidato de La Libertad Avanza a concejal pero en las PASO sacó 800 votos y quedó cuarto. El año pasado saltó a la fama cuando Milei tenía planeado cerrar el ANSES de Villa Ocampo, entre otras sedes, pero Luque se quejó a través de un bizarro video en el que montó una especie de despacho oficial en el comedor de la casa de la mamá y colgó una bandera argentina del barral de la cortina, como contó en su momento LPO.

Lo cierto es que ahora los discapacitados del norte de Santa Fe no solo están obligados a viajar muchos kilómetros para que les auditen la discapacidad personalmente sino también una vez completado ese paso, tienen que enviar la documentación "escaneada", dice el instructivo.

Se lo estamos haciendo nosotros porque en ANSES no les dan bolilla, contó Domingorena que puso de ejemplo a una señora que le tuvo que escanear 46 hojas de estudios médicos "porque hay gente que no sabe cómo enviar documentos en formato digital".

FUENTE Y FOTOS: La Política Online