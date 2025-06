/ / (video) CHACO: ADVIERTEN QUE LA CRISIS DE LA SALUD PRIVADA PODRÍA HACER COLAPSAR LOS HOSPITALES PÚBLICOS

Miguel Matta, presidente de la Federación Médica del Chaco, advirtió que el sistema sanitario provincial enfrenta una situación crítica por la desfinanciación del sector privado y el deterioro del sistema de obras sociales. En diálogo con CIUDAD TV, el dirigente trazó un diagnóstico profundo sobre las causas estructurales del problema y planteó la necesidad de una reforma integral del sistema de atención médica.

Según el presidente de la Federación Médica, la obra social del INSSSEP —la más importante de la provincia— concentra alrededor del 70% de la facturación del sector prestador. Los atrasos en los pagos, los bajos aranceles y la suba desmedida de insumos y medicamentos complican el panorama. “Tenemos un diálogo correcto con el gobierno actual, pero los resultados siguen siendo insuficientes”, lamentó.

Matta también cuestionó las estadísticas oficiales: “El INDEC mide el costo de las prepagas, que sólo cubren al 10% o 12% de la población, mientras que el 90% restante queda fuera del análisis y enfrenta aumentos enormes en medicamentos e insumos hospitalarios”.

Sobre las soluciones, el dirigente señaló que hace más de 30 años no se intenta una reforma estructural. Recordó los dos únicos intentos: el fallido Sistema Nacional Integrado de Salud de 1975 y el Seguro Nacional de Salud impulsado por el gobierno de Raúl Alfonsín en los años 80. Desde entonces —dijo— solo hubo “parches y contraparches”.

“La atención médica no es lo mismo que la salud. La atención médica involucra directamente al sector prestador, a las obras sociales y al Estado. Si no se sientan todos los actores a discutir una gran concertación, no hay salida posible”, afirmó. Y agregó: “La realidad del Chaco no es la del AMBA. Necesitamos soluciones adaptadas a nuestras condiciones”.

Por último, Matta defendió la independencia política de la Federación Médica y criticó las distorsiones que se generan por la falta de financiamiento: “El cobro de plus no es una situación agradable, pero hoy lo que se le paga a un médico no alcanza para sostener la actividad”.

