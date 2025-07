/ / ALERTA EN VILLA CONSTITUCIÓN POR LA SUSPENSIÓN DE 500 TRABAJADORES EN ACINDAR: "SE CORTÓ LA OBRA PÚBLICA Y LA PRIVADA NO TRACCIONA"

Desde la delegación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtieron que la planta pasó de producir 1.2 millones de toneladas a menos de 650 mil en 2025. “El sábado nos comunicaron que iban a parar la producción en acería. Tenemos entre 500 y 600 trabajadores en el régimen de suspensiones rotativas”, detalló Pablo González, delegado gremial.

“Estamos mal. Es un proceso que inició allá en diciembre del 2023 con el anuncio del corte de la obra pública. Nosotros avisamos que, si la economía no tracciona lo suficiente en la obra privada, Acindar iba a pasar momentos críticos. Durante el 2024 la producción pasó de 1.2 millones de toneladas a 700 mil toneladas y en este 2025 se va agravando la situación. Tenían proyectadas 650 mil toneladas y va cayendo, se van cayendo pedidos y estábamos con media planta en marcha. Pero el sábado pasado nos comunicaron que paraba la producción de la acería”, resumió en Cada Día (El Tres), Pablo González, delegado de la UOM de Villa Constitución.

Según explicó el representante de los trabajadores, actualmente la empresa tiene unos 950 trabajadores en planta y otros 950 contratistas. Del total, entre 500 y 600 son los que quedaron bajo el régimen de suspensiones rotativas.

“En cuanto a lo salarial pudimos hacer un buen acuerdo contemplando las caídas que tenés al perder el tiempo de trabajo. Pudimos sostener las turnicidades. En la planta, una persona que está trabajando los fines de semana, tiene un adicional que es de entre 300 y 350 mil pesos por mes. Se pudo sostener ese adicional, que se le suma al 75% del sueldo normal. Con eso logramos protegerlos. Este acuerdo dura durante todo el 2025”, destacó.

Pese a esto, González reconoció que el panorama no parece mejorar a corto plazo y la situación se irá volviendo cada vez más crítica. “Si siguen cayendo ventas, Acindar nos planteó que quieren desvincular personas”, alertó.

“Uno de los principales productos que fábrica Acindar es el hierro de construcción, la famosa varilla que se utiliza en los edificios y casas. Pero no hay obra pública y la privada no tracciona. Hoy el dinero se invierte en renta financiera y no en fideicomisos o departamentos”, agregó. “El futuro se ve cada vez más negro. Nosotros tenemos una situación que es la tormenta perfecta”, concluyó.

