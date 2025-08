/ / CARIM PECHE PIDE QUE LOS PERONISTAS "DEVUELVAN TODO LO QUE SE ROBARON"

"Si devolvieran lo que se robaron se solucionarían los problemas", disparó el Diputado provincial oriundo de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Recursos

Peche remarcó que “Se está haciendo un gran esfuerzo por ordenar el desastroso estado en que dejaron la provincia, para poner un ejemplo, en poco más de un año de gobierno el salario docente creció 220% y se cancelaron deudas que mantenía el gobierno anterior ¿Es suficiente? Claro que no, pero sería poco serio no reconocer la voluntad del gobernador Zdero de ir recuperando salarios pero también de garantizar servicios esenciales, medicamentos para enfermedades de alta complejidad, sostener el déficit del Insssep para garantizar el pago de jubilaciones y pensiones entre otras acciones ” y agregó “No es que no se van a dar más aumentos como pretenden instalar los mentirosos de siempre, se dejó muy claro que en “este momento” no es posible, hoy, eso no significa que si la provincia logra hacerse de mayores recursos se vaya a avanzar en mejoras salariales, no tengo ninguna duda al respecto”

Coparticipación

Y recordó que “Se está trabajando en modificaciones a la Ley de Coparticipación Federal que, entre otras cuestiones, permitiría distribuir entre las provincias dinero que hasta ahora no se lo hace, como el 1% que se reserva para ATN, fondo que se repartía de manera discrecional, hoy la Ley establece que el 42.34% de los ingresos quedan en la Nación y el 56,66% se distribuye entre las provincias, el 1 % restante se reserva para los ATN, la modificación incluye también el reparto de fondos que se recaudan por el impuesto a los combustibles líquidos, según la ley vigente sólo el 10,4% va a las provincias, la modificación lo eleva al 57%, y así otros cambios que redundarán en beneficio de los estados provinciales”

Ni un paso atrás

“Sería irresponsable no reconocer que la situación económica esta difícil, pero también lo sería ignorar que es producto de la corrupción que imperó en el país y la provincia en las últimas décadas, de esto no sale mágicamente ni con las políticas populistas que nos han conducido a esta situación, se sale con orden, trabajo, transparencia y esfuerzo, no podemos dar ni un solo paso atrás si queremos construir un país y una provincia con futuro”.

