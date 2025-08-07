/ / CHACO: RECUERDAN QUE EL 15 DE CADA MES VENCE LA CUOTA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recuerda a todos los adjudicatarios de viviendas que el día 15 de cada mes vence la cuota correspondiente.

Con el objetivo de facilitar el pago, el IPDUV pone a disposición múltiples canales de cobro:

-Nuevo Banco del Chaco: permite pagar sin boleta física, presentando DNI y número de adjudicatario. También se puede solicitar el débito automático.

-Agencias Lotipago y Caja Municipal: aceptan únicamente boletas vigentes.

-Home Banking / Red Link: ingresando a “IPDUV Chaco - Préstamos” con el código electrónico.

-Tu Gobierno Digital: se puede generar una boleta única, realizar pagos con tarjeta de crédito o débito, o cancelar anticipadamente.

Periodismo365



