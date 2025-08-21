/ / DURO GOLPE AL PLAN LIBERTARIO: LA JUSTICIA SUSPENDE EL DECRETO QUE DESGUAZA EL INTA

La Justicia le asestó otro golpe al plan libertario y suspendió el Decreto del Gobierno que desguaza el INTA.

La Justicia le asestó otro golpe al plan libertario del Gobierno de Javier Milei de desguace del Estado Nacional. Es que ahora dejó fuera de las modificaciones planteadas por Desregulación al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La determinación de la Justicia Federal fue otorgar una medida cautelar contra el Gobierno para que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/25 en el organismo. La decisión incluye un freno a las reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA.

El fallo de la jueza Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín surge luego de la presentación realizada por ATE conjuntamente con el sindicato del organismo APINTA. "Tambalea la monarquía libertaria. Seguimos poniendo límites institucionales al autoritarismo del Gobierno", festejó en sus redes sociales Rodolfo Aguiar el líder de ATE Nacional.

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales



