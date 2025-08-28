/ / MURIÓ RAÚL BARBOZA, EMBAJADOR MUNDIAL DEL CHAMAMÉ

En las últimas horas el productor artístico de Raúl Barboza confirmó la triste noticia. El acordeonista, autor y compositor había nacido en el 22 de junio de 1938 y estaba radicado en París, Francia, desde 1987. Tenía 87 años.
A través de sus redes sociales, Alberto Felici, productor artístico de Raúl Barboza confirmó el fallecimiento del acordeonista Raul Barboza. "En mi carácter de productor artístico de Raúl Barboza, y haciéndome eco de una comunicación telefónica desde París (Francia) por parte de su esposa Olga Bustamante, tengo la triste noticia del fallecimiento del Maestro, sucedida en la tarde de hoy, 27 de agosto de 2025", expresa el comunicado. Además agradece el acompañamiento "a cada uno de ustedes que le han brindado durante toda su actividad profesional, les dejamos un abrazo"
"El Maestro"
Raúl Barboza comenzó a tocar el acordeón a los 6 años con tal destreza y virtuosismo que fue apodado "Raulito El Mago". Con una extensa trayectoria de 70 años, es verdadero embajador del chamamé en todo el mundo.
Compartió escenarios y grabaciones con artistas de la talla de Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Jairo, Richard Galliano, Carlos García, Ramón Navarro, Cesaria Evora, Peter Gabriel, Juanjo Domínguez, Ariel Ramírez, entre otros.
FUENTE Y FOTOS: Época