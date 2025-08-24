/ / EJERCICIO "LIBERTADOR": MILITARES ACAMPARÁN DURANTE DOS SEMANAS EN CERCANÍAS DE LA LEONESA

La Policía del Chaco informó a Periodismo365 que efectivos militares de la provincia de Formosa acamparán en cercanías de La Leonesa, en el marco del desplazamiento de tropas militares por el Ejercicio "Libertador" en el Chaco.


Al respecto, las mismas fuentes detallaron a Periodismo365 que a las 15.30 horas de este sábado, tropas del Regimiento de la ciudad de Formosa, hicieron campamento en cercanías del predio del Puesto Rural Puente San Pedro. Los militares se hallan a cargo del  Mayor Alberto Mansor, Segundo Jefe del Regimiento; y se prevé que permanecerán en el lugar hasta el próximo 5 de Septiembre.

