/ / TACO POZO: UNA NIÑA FUE ENCONTRADA EN MENOS DE 12 HS, TRAS UN INTENSO OPERATIVO DE LA POLICÍA DEL CHACO

El despliegue comenzó de inmediato por orden directa del ministro de Seguridad y bajo el seguimiento permanente del gobernador Leandro Zdero. En menos de 12 horas, la niña fue hallada, lo que significó una respuesta rápida y efectiva, ante la emergencia.

“Desde el primer momento se puso a disposición todo el recurso humano, logístico y tecnológico necesario para la búsqueda. Se trata de un área rural, a casi 50 kilómetros de Taco Pozo, sin señal de comunicación, lo que representaba una dificultad adicional. Sin embargo, gracias a la decisión estratégica del Gobernador Zdero, los móviles de esa región cuentan con antenas satelitales Starlink, que permitieron mantener la comunicación permanente entre las unidades que intervinieron”, explicó Matkovich.

LAS ANTENAS STARLINK FACILITARON LA BÚSQUEDA

El funcionario remarcó que el caso refleja el impacto de la modernización tecnológica en la fuerza policial porque las antenas starlink facilitaron la búsqueda, además Matkovich valoró el trabajo de la Policía del Chaco: “Quiero reconocer el esfuerzo de cada efectivo que, en condiciones adversas, trabaja con dedicación y compromiso para cuidar la vida y la seguridad de todos los chaqueños”.

Periodismo365








