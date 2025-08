/ / (video) MINISTRA NAIDENOFF: "TIENEN DERECHO AL PARO, PERO LAS CIFRAS EN EDUCACIÓN SON TERRIBLES Y AHÍ HAY UNA RESPONSABILIDAD CON LOS CHICOS"

La ministra de Educación apeló a la responsabilidad de los docentes para con la educación de los estudiantes chaqueños que hoy engrosan cifras "terribles" en materia de aprendizaje. Lamentó nuevamente el no cumplimiento del pago de la cláusula gatillo, asumió el entendimiento de esta situación, pero recalcó que "hay una obligación con estos chicos", al ser consultada sobre alguna herramienta de negociación que desestime el paro anunciado por los gremios.

“A veces, cuando hablamos los funcionarios, la gente del otro lado siente, a mí me importa, que le estaban pagando y que de golpe no le van a pagar. Entonces el ‘háganse cargo’ y háganse cargo’. Yo escucho eso y lo leo. Yo le digo a mis colegas que realmente entiendo, sé que pueden estar desmotivados. Todo eso lo sé y lo entiendo. Pero lo que nos está pasando es como en una casa. Cuando hay fluctuaciones económicas como lo de la coparticipación, lo que hay que pagar, hay que mantener los servicios básicos sí o sí en una sociedad que se compone de todos”, acentuó.

“No es lavarme las manos, es que no hay. En una casa es doloroso decir que no hay. Se imagina para un funcionario publico decirle a la gente que no tiene. A qué Gobernador le gustaría decir, con todo lo que significa para el gobernador Zdero la cláusula, no tengo”, sostuvo.

Explicó que la coparticipación, que constituye más del 80% de los salarios, y sufrió una fluctuación que dificulta el cumplimiento de los pagos. Señaló que, si bien el gobernador priorizó el ordenamiento de los recursos para beneficiar a la gente, la falta de actualización salarial por inflación afectó a diversos sectores. “El policía no recibía la actualización por inflación cada tres meses, no la recibían los médicos, no la recibió toda la sociedad. Esto, a la larga, produce un desfasaje y cuando se gobierna es para todos. Además está el medicamento para el cáncer que vale muchísimo; entonces, esto tampoco le sirve a la gente. Pero sí le tengo que decir la verdad”.

“A mí no me gusta echar culpas, sino que estos son los números con los que recibimos la provincia. Con estos números es muy difícil cambiar una situación en 18 meses. Y digo más, los números en Educación ni en cuatro años puedo cambiar la situación con la que nos encontramos en cuanto a aprendizaje, que es lo que a mí me preocupa”, aseveró.

Paro docente: “Cada chico que no lee, es un nuevo pobre para Chaco”

Consultada por alguna herramienta de negociación con el sector docente que ya lanzó un paro para este lunes, jornada en la que reinician las clases tras el receso, la ministra Naidenoff reiteró que “las cifras en Educación son terribles y ahí hay una responsabilidad”.

“Yo les pido a los docentes solamente lo básico. No les estoy pidiendo como docente que haga una tarea extra, nada. Pero que recuerde que el chico en el Chaco no comprende lo que lee, no lee, no sabe responder operaciones de matemáticas”, acentuó y recalcó que esta la situación hoy del 70% de los estudiantes secundarios de la provincia.

“Cada chico que no lee, que no comprende, es un nuevo pobre para Chaco. Yo me tengo que preocupar de esto y le tengo que pedir al docente”, ratificó. “¿Qué hago yo como ministra con la voz de los que no hablan? Yo tengo obligación con el docente, la tengo. Tienen derecho al paro, lo tienen. Pero hay una obligación con estos chicos que hace 16 años están sufriendo esta situación”, reforzó.

Reconoce la dificultad de la situación y la imposibilidad de cumplimiento con el pago de la cláusula gatillo, pero enfatizó que los números económicos pueden variar y reiteró su compromiso con la mejora de la educación y la dignificación del rol docente. Mencionó las capacitaciones gratuitas, los insumos escolares para los establecimientos.

“Yo la vergüenza que siento de tener que decir hoy que no podemos pagar la actualización por la inflación siento por 16 años que no se mantuvo una escuela. No le estoy echando la culpa a otro, estoy diciendo la verdad”, manifestó.

