/ / CHACO: RIGE ALERTA AMARILLO POR TORMENTAS FUERTES Y GRANIZO

En la noche de este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Amarillo por tormentas fuertes, granizo y lluvias de variada intensidad, las que podrían superar los 60 milímetros en el centro del Chaco. También las ráfagas de viento del sector sur podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Se espera un fuerte descenso de las temperaturas.

Según el Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día miércoles 3 de septiembre de 2.025, el Alerta por tormenta Amarillo advierte que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Periodismo365