La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló varios puntos de venta de droga en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, tras realizar tres allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de tres personas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, armas de fuego, vehículos y mercadería de origen extranjero.

Como resultado de los operativos, los uniformados incautaron clorhidrato de cocaína valuado en $22.836.991, una considerable suma de dinero en efectivo, armas de fuego, vehículos de alta gama valuados en aproximadamente $210.000.000 y mercadería de origen extranjero valuada en $26.881.991.

La investigación se inició a partir de tareas de inteligencia desarrolladas por personal de la brigada investigativa de la dependencia federal, las cuales permitieron establecer que en diversos domicilios de los barrios Estela Cubilla y Milenium se estarían llevando a cabo maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Con la intervención de la Fiscalía Antidrogas de la Segunda Circunscripción de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Laura Borelli, y con las órdenes judiciales correspondientes, los efectivos federales concretaron los procedimientos que permitieron desarticular los puntos de venta investigados.

Asimismo, durante los allanamientos se estableció que uno de los vehículos secuestrados registraba pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por Hurto Agravado, solicitada por una Fiscalía de la provincia de Buenos Aires. Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras que los elementos incautados serán sometidos a las pericias correspondientes.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional destacaron el trabajo coordinado de la Policía Federal Argentina y reafirmaron el compromiso de la fuerza en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en todo el territorio nacional.

Periodismo365



