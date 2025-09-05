/ / INSÓLITO: ARCOR QUIERE BAJAR LA CANDIDATURA DE UN LIBERTARIO CORDOBÉS PORQUE SE PUSO DE APODO "ALFAJOR TATÍN"

Stéfano López Chiodi fue intimado por la multinacional para que elimine el apodo y toda simbología que haga referencia a la golosina.

El joven dirigente, de nombre Stefano López Chiodi, intentó hasta el final ser parte de la boleta oficial de La Libertad Avanza en Córdoba, pero a raíz de una disputa con Bornoroni y la falta de una venia desde Buenos Aires se refugió en otra lista y, en su rol de influencer, defiende las ideas del Gobierno nacional. Hoy la novedad con Alfajor Tatín fue la intimación por parte de la empresa Arcor, fabricante de la conocida golosina, para impedirle que siga usando el nombre de la misma en los carteles de campaña, en redes, y también todo tipo de simbología que haga referencia al alfajor que produce la empresa cordobesa ubicada en Arroyito.

"Recientemente hemos tomado conocimiento de que usted está usando la marca TATÍN sin autorización alguna en redes, en la Boleta Única Papel (BUP), en la que también incluye un octógono simulando un sello de advertencia usado en los productos alimenticios", dice la presentación judicial que hizo la empresa en contra del libertario. Y sigue: "Usted pretende hacerle creer al electorado que existe una asociación o patrocinio a su candidatura y ello es completamente falso".

Para concluir con la intimación a que desista López Chiodi de continuar utilizando su apodo en la boleta con el cual, la referencia a la marca para muchos es directa. Porque, además, en publicidades en redes sociales, el candidato exhibe su rostro dibujado en un alfajor tal cual es la golosina de la empresa.

Consultado por LPO, el entorno de López Chiodi evaluaba acciones para responder a la multinacional, mientras pensaba de dónde podría haber llegado el disparo: "Puede ser calentura de Bornoroni o también de (Gustavo) Benedetti", por el intendente de Arroyito, de origen radical y candidato en la boleta de Provincias Unidas que encabeza el exgobernador Juan Schiaretti.

López Chiodi, por su parte, recorre la provincia en un colectivo ploteado de azul y con la inscripción de la golosina con el 2025, por la candidatura. Con lo cual, hubiese resultado muy curioso que la empresa alimenticia no realizara algún tipo de demanda en su contra.

El dirigente en su momento estuvo cerca de la diputada nacional Celeste Ponce, también cordobesa, pero distanciada de Bornoroni. Mucho más después del cierre de listas donde dejó afuera a otra mujer por la que Ponce intentó presionar: la dirigente libertaria Verónica Sikora.

FUENTE Y FOTOS: El Ciudadano Web - LPO



