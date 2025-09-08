/ / MILEI ACEPTÓ LA DERROTA PERO PROMETIÓ "PROFUNDIZAR" EL AJUSTE

En el marco de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Presidente Javier Milei acepta la "clara derrota" pero promete "profundizar" las políticas de ajuste.





Hoy domingo 7 de septiembre se desarrollaron las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires y los distintos espacios recibieron los resultados en sus respectivos búnkers pasadas las 21 horas. Tras las declaraciones del armador en la PBA de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, quien fue el primero en reconocer la derrota, habló el presidente Javier Milei. "Los resultados no han sido positivos, hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", dijo. De todas formas, insistió en seguir con las políticas de ajuste: "El rumbo no solo se confirma sino que lo vamos a acelerar y profundizar más".

FUENTE Y FOTOS: Página/12