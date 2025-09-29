/ / SÁENZ PEÑA DICE PRESENTE EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO

Desde este sábado 27 y hasta el martes 30 de septiembre, se realiza una nueva edición de la Feria Internacional del Turismo en La Rural, provincia de Buenos Aires; y el municipio de Sáenz Peña se encuentra participando de la misma con el stand de Turismo local.

En su stand la Subsecretaría de Turismo del municipio, que se encuentra dentro del stand del gobierno de la provincia, exhibe los atractivos de la ciudad como: el Complejo Termal y Spa, el Complejo Ecológico Municipal, los museos, la Casa Cruz; el futuro Parque Acuático entre otros. La FIT es una gran oportunidad de dar a conocer todas las bondades de la ciudad, entre tantas otras que se encuentran participando del evento.

