SÁENZ PEÑA: LA POLICÍA FEDERAL DESARTICULÓ UN BÚNKER DE DROGAS

La Policía Federal Argentina llevó adelante un operativo en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde logró desarticular un punto de narcomenudeo que operaba en el barrio Sáenz Peña.



El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Presidencia Roque Sáenz Peña, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, en el marco de una investigación que derivó en un allanamiento con resultado positivo.




Durante la requisa se secuestraron varios envoltorios de cocaína —valuada en más de un millón de pesos—, dinero en efectivo, un celular y otros elementos vinculados a la causa. El principal investigado quedó detenido y fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 2, a cargo de la Dra. Ana Mariángela Benítez, con la secretaría del Dr. Guillermo Mendoza, quienes autorizaron la orden judicial.



Desde el Ministerio de Seguridad Nacional destacaron que este procedimiento forma parte de las acciones sostenidas contra el narcotráfico en todo el territorio argentino.

