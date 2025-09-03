/ / SÁENZ PEÑA: ESTE MIÉRCOLES COMENZÓ LA FERIA DEL LIBRO UNCAUS 2025

El slogan de la Feria es “Inteligencia Artificial: Entre letras y algoritmos”. El importante evento que está organizado por la Universidad Nacional del Chaco Austral, se realiza desde este miércoles 3 al 7 de septiembre, en el Estadio Arena UNCAUS, en el horario de 08.00 a 21.00 horas.
Este acontecimiento de carácter cultural y académico, representa un espacio de encuentro y reflexión en torno al eje temático central: la Inteligencia Artificial y su vínculo con las letras, los saberes y los procesos creativos.
La presencia activa de docentes, no docentes y estudiantes fortalece la identidad institucional y promueve la construcción colectiva del conocimiento. Asimismo, es importante remarcar la visita de destacados escritores, investigadores y editoriales, con la participación confirmada de librerías de Sáenz Peña y otras localidades de la región, lo que permitirá un intercambio diverso y enriquecedor.
¡Esperamos contar con su presencia!!!
Periodismo365