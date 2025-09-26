/ / ALERTA ROJA PARA MILEI: SE DESPLOMA SU IMAGEN Y UNA FIGURA IMPENSADA DEL PERONISMO SE DISPARA EN LAS ENCUESTAS

Encuesta de RDT Consultores: la desaprobación de Milei supera el 51%. La recesión es la causa principal y la imagen de Karina Milei también se derrumba.

El informe, realizado entre el 10 y el 15 de septiembre, muestra una caída de más de 6 puntos en la imagen positiva del Presidente y de 4,6 puntos en la aprobación de su gestión. La imagen de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también registra un "marcado desplome".

El bolsillo mata relato y Kicillof se fortalece

La principal causa del retroceso del oficialismo es la recesión económica. Según supo Noticias Argentinas, el estudio confirma que la pérdida de poder adquisitivo y el empleo son las inquietudes centrales de la sociedad. La baja de la inflación, que fue un pilar del discurso oficial, "dejó de ser un valor diferencial", ya que la preocupación ahora se centra en el estancamiento y la caída de los ingresos reales.

En este escenario, la encuesta muestra un dato sorprendente en la vereda opuesta: la imagen del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, exhibe una mejora de 8,6 puntos, un crecimiento que lo posiciona incluso por encima de la expresidenta Cristina Kirchner.

