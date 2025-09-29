/ / SÁENZ PEÑA: RIGE ALERTA AMARILLO POR TORMENTAS, GRANIZO Y FUERTES VIENTOS

Tras calurosas jornadas con intenso viento norte y elevada sensación térmica, en la tarde de este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Amarillo para gran parte del territorio provincial.

Según el Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día lunes 29 de septiembre de 2.025, generado a las 17.55 horas, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados localmente, advierte el SMN.

Periodismo365