/ / SÁENZ PEÑA: SE ENTREGÓ NUEVA INDUMENTARIA A AGENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

La provisión de uniformes identificatorios busca reforzar las tareas de fiscalización y control, mejorar la visibilidad institucional y garantizar mejores condiciones de seguridad para los equipos en territorio.

En este sentido, el ministro Hugo Domínguez destacó: “Queremos que cada trabajador cuente con las herramientas necesarias para cumplir su tarea en mejores condiciones y con respaldo del Gobierno”. En la misma línea, el subsecretario de Transporte, Mario “Rolfi” Díaz, afirmó: “Con esta indumentaria aseguramos mayor presencia en territorio y acompañamos el esfuerzo diario de nuestros equipos”.

Durante la entrega estuvieron presentes también la subsecretaria Claudia Romero, el coordinador del Ministerio y responsable de la Delegación de Sáenz Peña, José Alegre, quienes dialogaron con los trabajadores y verificaron la entrega.

Desde la Subsecretaría de Transporte remarcaron que este tipo de acciones fortalecen a los equipos territoriales, asegurando que estén correctamente equipados para responder a las demandas del transporte público urbano e interurbano y a las tareas de fiscalización en toda la provincia.

Periodismo365



