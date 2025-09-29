/ / TRES ARROYOS - HERRAJES MUSTAD CERRÓ SU PLANTA: 55 TRABAJADORES QUEDARON EN LA CALLE

“El cierre es definitivo por un problema de costos”, remarcaron desde la empresa noruega, que confirmó el cierre definitivo de la planta y el despido de 55 trabajadores. La compañía se instaló en el Parque Industrial de Tres Arroyos hace 28 años.

Tras la reunión, el secretario de la UOM, Gustavo Acosta, explicó: “Nosotros hicimos un pedido al Ministerio de Trabajo para que cite a la empresa, en calidad de urgente, con la finalidad de que aclare el motivo de los despidos y el cierre”. El encuentro pasó a un cuarto intermedio para este lunes a las 10 de la mañana.

Por parte de la empresa Mustad asistió su apoderado Patricio Fossati, quien solicitó la prórroga porque “no tiene toda la documentación que nosotros le estamos requiriendo. Le solicitamos que presente el motivo del cierre de la empresa y los últimos recibos de sueldo de cada trabajador con su respectiva liquidación final”. El dirigente gremial relató que el miércoles estuvieron presentes en la planta local la gerente de Argentina, el responsable de Recursos Humanos a nivel mundial y el propio dueño, Christian Mustad.

Según indicó, la decisión de la firma es definitiva: “El cierre es definitivo, por un problema de costos. Retiran todo lo que es producción y solamente quedan con la sede en Martínez”. De cara al lunes, el gremio espera que la compañía aclare el tipo de despido que aplicará. “Si son despidos sin causa, corresponde el 100% de la indemnización. Si es con causa, sería al 50%, siempre y cuando se comprueben esas causas. Hasta el día que vinieron a cerrar estaban los hornos prendidos, con materiales adentro. Hay demanda, pero afirman que no cuentan con ganancia económica”, detalló Acosta.

La empresa noruega Mustad decidió el cierre de su planta en el Parque Industrial de Tres Arroyos, dejando a unos 55 trabajadores despedidos. Esta histórica empresa se apostó en en la localidad bonaerense hace casi 30 años para producir herraduras para caballos, producto que en su mayoría se destinaba a la exportación.

Mustad nació en el pequeño pueblo de Gjövik, Noruega, en 1832 cuando se convirtió en uno de los principales proveedores noruegos de pequeños productos metálicos como alambre para cercas, clavos, alfileres, clavos de herradura, clavos para construcción naval, sujetapapeles, chinchetas y una gama casi infinita de otros productos metálicos.

Mustad tiene su casa central en Martínez, donde se proveen el resto de los insumos para los equinos. La empresa noruega se instaló en el Parque Industrial de Tres Arroyos hace 28 años. El cierre de Mustad se suma al reciente pedido de quiebra del Frigorífico Anselmo, que dejará más de 100 familias sin trabajo, profundizando la crisis laboral en Tres Arroyos.

FUENTE Y FOTOS: Todo Provincial