/ / TRAGEDIA EN ZONA RURAL DE LAS BREÑAS: DOS MUERTOS AL CHOCAR DE FRENTE UNA CAMIONETA Y DOS MOTOS

Una niña de 6 años y su madre murieron anoche en un violento coque frontal en zona rural de Las Breñas. Dos mujeres con varios niños circulaban en dos motocicletas por un camino vecinal cuando de manera violenta colisionaron de frente contra una camioneta. Hay varios heridos de gravedad, la mayoría menores ya que las motos llevaban niños en exceso.

















Al lugar llegaron efectivos policiales junto al Fiscal de turno y Gabinete Científico del Poder Judicial, además del Móvil Tanatológico de la División Bomberos Policial Charata. Se pudo establecer que fueron partícipes una camioneta Toyota Hilux, cabina simple, color gris, guiada por un hombre de 54 años, empleado de la empresa Polan, domiciliado en Las Breñas; quien no sufrió lesiones. Las mismas fuentes confirmaron que chocaron de frente la camioneta con dos motocicletas que circulaban en sentido contrario.









Lss dos motos quedaron totalmente destruidas, una de ellas marca Keller, de 110 cc., color azul, guiada por una mujer de 30 años de edad, ama de casa, domiciliada en Lote 50 - Sección 10 Paraje Pampa Iporá Guazú, Las Breñas. La motociclista viajaba en compañía de tres menores de 2, 8 y 14 años, todos ellos no tuvieron lesiones y no desearon ser examinados

La otra motocicleta involucrada es una Motomel DLX, de 110 cc, color negro con rojo, conducida por Bárbara Yamila Maidana (28), ama de casa, domiciliada en Colonia Juan Larrea, Las Breñas, quien se desplazaba en compañía de sus hijos menores de 4, 6 y 8 años. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital local con lesiones varias, quedando en el lugar el menor G.M.D, de 6 años, quien lamentablemente falleció en el acto.

La camioneta y motocicleta (Motomel), fueron secuestradas quedando depositada preventivamente en el Destacamento Policial Pampa Iporá Guazú. Se procedió a la conducción del conductor de la camioneta hacia el Hospital Local, donde se le realizó extracción de sangre y orina para examen de alcoholemia, luego fue conducido a la unidad policial donde fue notificado de su aprehensión en la causa por "Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito y Lesiones graves", con intervención de la Fiscalía Nº 3 de Charata a cargo de la Dra. M.G. Rafart Anton.

















Más tarde, a las 04.00 de la madrugada de este lunes, fuentes hospitalarias informaron que Bárbara Yamila Maidana (28), como consecuencia de las múltiples y graves heridas; falleció en el camino antes de llegar al Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña.









Asimismo, uno de los menores de 4 años fue diagnosticado con "Fractura de tibia y peroné en pierna derecha", siendo también derivado al Hospital de Sáenz Peña. Además otro menor de 8 años presenta contusión en pierna izquierda. El Fiscal a cargo de la causa dispuso la entrega de ambos cadáveres a sus familiares para los fines póstumos.

Periodismo365