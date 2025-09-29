/ / (videos) FURIA DE CHACAREROS: "VÁYANSE A LA MIERDA": PRODUCTORES DE 9 DE JULIO QUEMARON GOMAS, IRRUMPIERON EN LA MUNICIPALIDAD E INCREPARON A FUNCIONARIOS POR FALTA DE OBRAS

Los manifestantes adujeron que no reciben respuestas de las autoridades. Las quejas son por la falta de obras en caminos rurales anegados.

Luego de la falta de respuestas de parte de las autoridades del partido de 9 de Julio, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, un grupo de productores agropecuarios irrumpió en la municipalidad e increpó a funcionarios locales por la falta de obras de infraestructura en caminos rurales anegados.

En el ingreso a la municipalidad, los manifestantes quemaron gomas y uno de los productores logró ingresar con un grupo menor al despacho del secretario de Gobierno, Federico Aranda. Allí, fue atendido por el responsable del área y representantes de la secretaría de Obras Públicas de 9 de Julio, cartera que manera Juan Pablo Boufflet.

En ese momento, uno de los vecinos expuso toda su bronca hacia los funcionarios y les pidió que dejen el cargo porque no estaban escuchando los reclamos de la gente. "Vos no podes estar donde estas. A Juan Pablo (por Boufflet) le quedó grande. Siguieron y no hicieron nada. Vamos a poner los huevos sobre la mesa, basta carajo, no jueguen con los seres humanos", dijo el ofuscado productor agropecuario.

Luego, dándole golpes a la mesa y mirando a los emisarios municipales, el vecino dijo: "Váyanse a la mierda, con todo respeto se los pido". Siguiendo con sus reclamos, el productor aseguró que los empleados municipales "no hacen nada" y que "están todo el día tomando mate".

Acceso a la localidad de Naón, 9 de Julio.

Del otro lado hay 500 habitantes. pic.twitter.com/b2S2PH8pza — Patricia Gorza 🇦🇷🇦🇷 (@PatriciaG9dj) September 28, 2025

La protesta fue encabezada por productores y transportistas en su mayoría de la localidad de Carlos María Naón para reclamar soluciones por el estado de los caminos rurales y campos anegados tras las últimas lluvias.

“Muévanse, hermano, hacé algo”, gritaban los manifestantes, mientras apelaban a la situación familiar y laboral de quienes permanecen aislados por el agua en los campos. El clima fue de alta tensión, con cruces verbales entre vecinos y personal municipal. Los organizadores advirtieron que la medida apunta a visibilizar un problema que, dijeron, no es exclusivo de Naón sino que se replica en otras localidades del partido como La Niña, French y Morea.

En esas ciudades, los caminos rurales permanecen cortados por el agua y la producción está atrapada en los silos e imposibilitada de salir por las rutas habituales. Los manifestantes anticiparon que, si no obtienen respuestas claras y obras urgentes, mantendrán las medidas hasta lograr compromisos de trabajo y financiamiento para reparar los caminos afectados.

Qué piden los ruralistas de 9 de Julio

Los manifestantes pretenden que se realice una reparación y saneamiento urgente de los caminos rurales. Además, piden drenajes y obras para evitar que sus campos y vías queden anegados luego de las tormentas.

Otro de los puntos elevado a los funcionarios es recibir respuestas rápidas para que la campaña agrícola pueda circular y la producción salga de los distritos afectados. En uno de los videos viralizados, se ve cómo se encuentra el acceso a la localidad de Naón, con campos inundados y con la población sin poder salir de sus casas y tomar algún camino.

FUENTE, FOTOS Y MULTIMEDIA: Clarín - LPO



