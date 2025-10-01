/ / HERMOSO CAMPO: ZDERO REACTIVA CON ARTICULACIÓN E INVERSIÓN PRIVADA UNA FÁBRICA DE CHACINADOS

Esto representa más trabajo y desarrollo, para la región. También, trabajo directo para nuestros productores.

A través de gestiones precisas, se logró concretar un esquema de financiamiento en conjunto con un inversor privado de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, lo que representa no solo una inversión estratégica, sino también un compromiso con el crecimiento local. Este proceso refleja la importancia del acompañamiento institucional en la recuperación de empresas de valor estratégico, asegurando no solo la continuidad de la actividad económica, sino también la generación de empleo y el fortalecimiento de la cadena productiva. Acompañaron al Gobernador, la vicegobernadora, Silvana Schneider; el ministro de la Producción y el Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik y el subsecretario de Coordinación, Orlando Morán.

ZDERO: “MÁS EMPLEO Y DESARROLLO”

El jefe del Ejecutivo provincial destacó la importancia de impulsar un nuevo modelo productivo para el Chaco. “Decidimos cambiar la matriz del Chaco, entendiendo que solo de la mano del trabajo se sale adelante. Para eso, era necesario comenzar un camino de articulación entre lo público y lo privado”, expresó.

En contraparte, el Gobernador cuestionó las políticas populistas y subrayó la necesidad de un cambio profundo en la provincia. “Muchas veces creemos que esas políticas nos conducen a resolver problemas de largo plazo y no es real, solo ayudan en el momento. Si queremos el Chaco que soñaron nuestros abuelos y que queremos dejar a nuestros hijos tenemos que a hacer solo lo que hay que hacer”, aseguró.

Esto dinamiza la economía, pero también tiene un fin social, porque a esos productores, en vez de que llegue la asistencia de momento, les garantizamos un porvenir mejor”, resaltó. Respecto a la inversión privada que hará posible la puesta en marcha de la Fábrica de Chacinados de Hermoso Campo, Zdero valoró el compromiso de empresarios chaqueños que deciden apostar por la provincia. “Nosotros somos los que tenemos que generar nuestra provincia y las herramientas para transformarla”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que la reactivación de la fábrica es parte de un proceso de recuperación de la cultura del trabajo en el Chaco. “Queremos que el sistema productivo pueda sostenerse para generar empleo, progreso y desarrollo para la comunidad. Esto significa recuperar la dignidad de los chaqueños”, concluyó.

OSCAR DUDIK: “EL ESTADO RESPALDA A PRODUCTORES Y EMPRESARIOS COMPROMETIDOS”

El ministro de Producción y Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik, valoró el relanzamiento de la histórica fábrica como un desafío estratégico para la provincia. “Está dentro de los ejes de nuestro gobierno darle valor agregado a la producción primaria. No es viable si no hacemos un esfuerzo entre todos para transformar nuestra materia prima en productos de calidad”, aseveró.





Asimismo, el funcionario señaló que la fábrica tendrá un impacto en varias localidades del sudoeste del Chaco. “Este emprendimiento no se limita a una zona específica. El empresario sabe que, para ser sustentable, deberá vender los productos chaqueños también fuera de la provincia. Desde el Estado vamos a acompañar con políticas públicas que respalden a los productores y empresarios comprometidos con el desarrollo y el trabajo”, aseguró.

LEANDRO INDURAIN: “LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO FUE CLAVE”

Leandro Indurain, empresario chaqueño y productor de cerdos, explicó que la fábrica permitirá industrializar la producción local y potenciar la materia prima de la región. “El destino de este lugar es industrializar nuestros cerdos y los que se produzcan en la zona. Primero será con sanidad provincial hasta lograr la habilitación federal y así poder llegar a todo el país”, señaló, destacando que la intervención del sector público fue clave para hacer viable la inversión en infraestructura y modernización de la planta.

El convenio firmado entre la empresa Indurain y Fiduciaria del Norte establece un plazo inicial de 12 meses, con posibilidad de extensión, para la locación de un predio estratégico de 15.000 m² sobre la Ruta Provincial Nº5, a 3 kilómetros de Hermoso Campo. El espacio cuenta con un área de elaboración de más de 500 m² y será destinado exclusivamente a la producción, industrialización y comercialización de alimentos como carnes, fiambres y lácteos.

Durante este período, la firma se compromete a realizar las refacciones necesarias para adecuar las instalaciones, mientras que Fiduciaria supervisará el cumplimiento de esas mejoras. En caso de no completarse, quedarán en beneficio del inmueble sin derecho a reembolso; en cambio, si se finalizan correctamente, la inversión será reconocida a la empresa. El esquema busca aprovechar la infraestructura existente y al mismo tiempo impulsar nuevas actividades productivas que generen empleo y fortalezcan la cadena de valor regional.

