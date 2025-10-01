/ / TRUMP SE QUEDÓ SIN PRESUPUESTO Y SIN FONDOS PARA EL GOBIERNO EN MEDIO DEL RESCATE A LA ARGENTINA

El fracaso de las negociaciones con los demócratas se produjo mientras crecen las presiones para que no se concrete la ayuda financiera a Milei.

El shutdown implica la suspensión del trabajo de múltiples departamentos y agencias federales, afectando a cientos de miles de empleados gubernamentales. Trump amenazó con ejecutar miles de despidos y recortes masivos en el sector público, especialmente los vinculados a la agenda demócrata.

La crisis presupuestaria en Estados Unidos no pudo llegar en peor momento para Milei, que se aferra a la ayuda de Trump para llegar con aire a las elecciones de octubre. La semana pasada, el secretario del Tesoro anunció un inédito paquete de ayuda que incluiría un swap por 20 mil millones de dólares, la posibilidad de que EEUU compre bonos argentinos y un préstamo directo del Fondo de Estabilización del Tesoro.

El gobierno de Milei consiguió un par de días de calma financiera, pero ya parece haberse gastado el efecto positivo y se enfrenta a una nueva tormenta cambiaria, por lo que el martes apostó a otro recurso desesperado y anunció una bilateral con Trump en la Casa Blanca para la semana previa a las elecciones.

El problema para Milei es que Trump enfrenta críticas internas muy fuertes por el anuncio de la ayuda directa a Argentina, que contradice su retórica del América First que inflamó a su base. Pero también la élite financiera global le está advirtiendo que no es conveniente financiar a Milei para que Toto Caputo queme los dólares para sostener el valor del peso.

La primera señal de alerta fuerte que recibió Trump fue de parte de los sojeros estadounidenses que están en llamas porque el presidente prometió ayuda a Argentina mientras Milei le quitaba las retenciones a la soja, una medida que terminó siendo la gran ganadora de la medida como contó LPO.

El tema además le generó una fisura en el gabinete que quedó a la luz pública con el mensaje que la secretaria de Agricultura mandó a Bessent. Además, LPO reveló semanas atrás que el secretario de Estados, Marco Rubio, se oponía terminantemente al rescate y pedía tomar prudente distancia de Milei.

Desde la oposición este martes le enviaron una carta a Trump para pedirle que frente el rescate a la Argentina. Senadores demócratas encabezados por Amy Klobuchar y Elizabeth Warren expresaron "profunda preocupación" por el plan de ayuda "financiado por los contribuyentes estadounidenses".

En la misiva mencionan el daño que le produjo a los agricultores de EEUU la quita temporal de las retenciones que dispuso Milei. "No está claro por qué decide utilizar el dinero de los contribuyentes para impulsar la campaña de reelección de un presidente extranjero mientras ellos toman medidas para socavar a los agricultores estadounidenses", sostienen los senadores.

"Hacemos un llamado a usted y a su Administración a detener de inmediato cualquier plan de asistencia financiera a Argentina. En lugar de subsidiar a un país extranjero para influir en las elecciones intermedias a favor de su amigo -y perjudicar aún más a los agricultores estadounidenses en el proceso-, deberían priorizar la reducción de costos para las familias estadounidenses y el fortalecimiento de la competitividad agrícola del país", señalan.

FUENTE Y FOTOS: La Política Online