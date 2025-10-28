El gobernador Leandro Zdero cosecha el beneplácito de los Milei y visitaría a Trump en EEUU.

Este lunes, luego de las elecciones legislativas donde La Libertad Avanza ganó en la mayoría de las provincias argentinas, el Gobierno nacional estaría preparando un viaje a Estados Unidos con la presencia de gobernadores.

Entre ellos, se destaca la presencia del mandatario Leandro Zdero, quien formaría parte de la comitiva que viajaría junto a Javier Milei a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además del jefe del Ejecutivo chaqueño, Alfredo Cornejo de Mendoza y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, fueron invitados oficialmente a la Casa Blanca, en el marco de una reunión en Washington.

El encuentro apunta a fortalecer los lazos económicos y políticos entre Argentina y Estados Unidos, además de proyectar acuerdos estratégicos para el desarrollo de las provincias. Con la participación de Zdero, estarán representadas las regiones del Norte, Centro y Patagonia, marcando un nuevo capítulo en la agenda internacional argentina.

FUENTE Y FOTOS: Radio Facundo Quiroga
















