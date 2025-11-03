La empresa SAMEEP anunció para este miércoles la suspensión programada del bombeo en el Segundo Acueducto. Por diversas tareas, se suspenderá el bombeo de agua potable del Segundo Acueducto a partir de las 07.00 horas, lo que implica detener la impulsión hacia Presidencia Roque Sáenz Peña durante un lapso estimado de 8 horas.

“Se sigue trabajando con la misma responsabilidad de mantener la calidad del agua en los términos que rigen las normas del Código Alimentario Argentino, no sólo en el Área Metropolitana del Gran Resistencia sino en todo el interior del Chaco, a través de los laboratorios que posee la empresa”, afirmó Diez.

El titular de Sameep remarcó que este tipo de versiones malintencionadas “siembran dudas en la población”, y destacó que el objetivo sigue siendo brindar un servicio responsable y concluir el Segundo Acueducto en los plazos establecidos, tal como lo solicita permanentemente el gobernador Leandro Zdero.

FINALIZADOS LOS TRABAJOS SE REANUDARÁ EL SERVICIO PROGRESIVAMENTE

La empresa Sameep, junto a Secheep y la UTE, constructora del Segundo Acueducto, ejecutará este miércoles 5 de noviembre diversas tareas en sectores estratégicos de la obra, tanto en la planta de toma de agua cruda ubicada a la vera del Puente General Belgrano, como en la nueva planta potabilizadora de Barranqueras.

Por este motivo, se suspenderá el bombeo de agua potable del Segundo Acueducto a partir de las 07.00 horas, lo que implica detener la impulsión hacia Presidencia Roque Sáenz Peña durante un lapso estimado de 8 horas. Una vez concluidos los trabajos, se reanudará el servicio de manera progresiva a las distintas localidades.

La intervención responde a la puesta en servicio del nuevo centro de distribución de energía eléctrica (transformador), que permitirá garantizar el suministro adecuado para el sistema de bombeo. Además, la UTE aprovechará la parada para habilitar el sistema antiarietes del acueducto de agua cruda y realizar la limpieza de las bombas verticales en el muelle de toma, acciones claves para aumentar la capacidad de producción de cara al verano.

