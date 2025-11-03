La nueva subasta se realizará el viernes 14 de noviembre en el CEF N°1 “Miguel Ángel Campos”.

El evento se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre, a partir de las 09.00 horas, en las instalaciones del Centro de Educación Física N°1 “Miguel Ángel Campos”, ubicado en avenida Lavalle 700 de Resistencia. Las inscripciones podrán realizarse el mismo día, desde las 08.00 horas.

“Se trata de una gran oportunidad abierta a toda la ciudadanía, donde se podrán adquirir vehículos en buenas condiciones, a través de un procedimiento transparente y accesible”, destacó la secretaria general, Carolina Meiriño.

Exhibición previa

Los interesados podrán conocer, ver y revisar los vehículos antes de la subasta durante las jornadas de exhibición pública, que se realizarán en el galpón “La Mística” (Av. Martina y calle S/N, Resistencia), en los siguientes horarios:

-Lunes 11 y martes 12 de noviembre: de 9:00 a 12:00.

-Miércoles 13 de noviembre: de 9:00 a 17:00.

Esta acción forma parte del plan de reorganización del parque automotor provincial, que promueve la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión de los bienes públicos. El Gobierno del Chaco invita a todos los interesados a participar de esta jornada, que combina orden, transparencia y oportunidades para los chaqueños.

Periodismo365



