El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informó el lanzamiento del programa “Tu ahorro, tu legado”, una nueva operatoria destinada a promover el ahorro y brindar mayores facilidades a las familias chaqueñas titulares de viviendas bajo cláusula de ajuste UVI.

El adelanto de cuotas UVI ofrece:

-Ahorro real al cancelar cuotas futuras a valores vigentes.

-Mayor previsibilidad en la economía familiar.

-Sostenibilidad del fondo solidario, permitiendo ampliar la política habitacional del Chaco.

Bajo el lema “Tu ahorro, tu legado”, el IPDUV reafirma su compromiso con la promoción de prácticas responsables que favorezcan la estabilidad financiera de las familias y el desarrollo habitacional de la provincia.

La operatoria es simple, ágil y totalmente digital.

Los titulares de viviendas bajo cláusula de ajuste UVI pueden adelantar sus cuotas a través de:

TU GOBIERNO DIGITAL – APP IPDUV

Para utilizar la opción deben:

1. Estar registrados como titulares de una vivienda adjudicada bajo modalidad UVI.

2. Acceder a la aplicación y seleccionar la opción de adelanto de cuotas.

3. Realizar el pago de manera rápida y segura.

Con esta nueva herramienta, el organismo continúa impulsando políticas que promueven el ahorro, la responsabilidad financiera y un futuro más sólido para todas las familias chaqueñas.

Periodismo365