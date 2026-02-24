Una serie de lamentables y salvajes hechos de inseguridad ciudadana se cobró dos heridos y tres vehículos dañados. Todo ocurrió en la siesta de este lunes en el Barrio Solidario, ubicado al noroeste de Presidencia Roque Sáenz Peña; cuando en un raid delictivo y armado con una gomera, un precoz delincuente apuntó a la cabeza de un colectivero del servicio urbano de pasajeros SP Bus, impactando y rompiendo con una bolita de acero el parabrisas e hiriendo al trabajador del volante. Además, otro de los proyectiles ingresó a una vivienda hiriendo en la pierna a un menor de 15 años. Sin embargo no todo quedó allí ya que totalmente alterado, el menor encaró contra vehículos que estaban frente a un taller mecánico y rompió los vidrios de un auto y una camioneta Amarok. Luego dejó la gomera y con un machete recorría las calles a los gritos invitando a pelear a los vecinos y macheteando con fuerza las puertas y ventanas. Más temprano, en horas de la mañana; el peligroso joven intentó apuñalar a un repartidor de gaseosas en intento de asalto.

El vecino del Barrio Solidario comentó a la audiencia del programa "La Tarde de la Universidad", que "a las 14.00 horas más o menos me avisaron que un menor con frondoso prontuario, conocido como alias "Mingo"; había atacado a una unidad de transporte urbano SP Bus, minibús con pocos meses de uso que lleva el número de Interno 1. Le apuntó directamente al conductor y le tiró con una bolita de acero de esas que traen los rulemanes de camión o camioneta. El impacto provocó un orificio en el parabrisas y los pedazos y astillas de vidrios cayeron sobre el pecho del conductor. Cuando lo encontré minutos después en la Comisaría, tenía sangre en todo el torso. Al frente de la Comisaría estaba el colectivo con el parabrisas roto. Pudo haber sido una tragedia si ese proyectil impactaba en la cabeza del chofer".

El hombre explicó que es mecánico del automotor y tiene su taller en su vivienda en el mencionado barrio. "Esta es una zona 'pesada' por la sobreabundancia de bunkers narcos y donde hace pocos días asesinaron a un joven. Pero lo que sucedió esta tarde ya es el colmo. Estoy levantado desde las 5 de la madrugada trabajando de corrido porque tengo trabajos que terminar y son las 6 y media de la tarde y todavía no almorcé, me queda cenar nomás. Todo porque a un menor de 14 años se le ocurrió atacar a hondazos a los vehículos que se le cruzaban o estaban estacionados. Primero apuntó a un colectivo urbano SP Bus del Municipio, aparentemente tiró hondazos con bolitas de acero de rulemanes de camión o camioneta, agujereando el parabrisas e hiriendo con astillas en el pecho al conductor".

"Después siguió caminando en todo el sector, insultando a los vecinos; y llegó hasta mi taller donde siempre tengo los vehículos adentro pero uno de ellos sobresalía en la vereda. Ahí empezó de nuevo a los gomerasos, tiró desde unos 30 metros y el proyectil pasó de lado a lado los dos vidrios de las puertas traseras de un automóvil Peugeot, después siguió tirando y abolló la compuerta trasera de una camioneta Amarok nueva, también de un cliente. Pero no terminó ahí porque fue hasta su casa, dejó la gomera y agarró un machete con el que iba y venía corriendo por el medio de la calle, gritando insultos y groserías irreproducibles y también invitaba a pelear a los vecinos, macheteando las puertas y ventanas de las casas. Entonces yo quisiera preguntarle a la Jueza o no sé quien interviene por ese menor, quien me va a pagar los daños. Me rompió la cámara de seguridad de afuera de mi domicilio y los vehículos ajenos que voy a tener que solucionar, porque no les puedo devolver así sus automóviles a mis clientes", lamentó ofuscado.

El vecino con domicilio en calle 26 y 67, agradeció a los efectivos de Comisaría 4º "porque trabajaron muy bien como corresponde y lo llevaron demorado al menor de 14 años. Esperemos que el Juzgado del Menor esté a la altura de las circunstancias o sino este chico va a terminar matando a alguien. Su padre vende drogas en el barrio, se hace pasar por loco y nunca pasa nada, entonces su hijo consume las drogas que el padre vende. Lo grave de esto es que uno de los impactos ingresó a mi domicilio y lo hirió a mi hijo de 15 años en la pierna derecha, tengo una nena de 9 años que también podría haber sido herida. A mí me seguía apuntando y pegó en el parante de un auto sino me pegaba en la cabeza o en un ojo, yo estaría internado y él suelto", remarcó.

El damnificado agregó que la Policía tuvo que pedir una orden de ingreso a la vivienda ya que se había atrincherado y no quería salir. Transcurrido una hora los efectivos lograron sacarlo de su domicilio pero sabemos que inmediatamente queda libre por ser menor de edad. Esto es una locura, no se puede seguir viviendo así. Alguien se tiene que hacer cargo de esta criatura antes que provoque una tragedia. Ahora el servicio de colectivos que es para el sector humilde no va a entrar más en el Barrio Solidario. Estos sujetos andan toda la noche haciendo fechorías y siguen después a la luz del día cometiendo delitos al que se cruce en su camino. Pedimos al Jefe de Policía que se acerque por favor a ver qué solución le damos a toda esta situación. Yo soy un laburante como tantos otros en el barrio y no podemos seguir así, tengo cuentas que pagar y mañana me tengo que levantar temprano a trabajar, pero esta es una situación de impotencia total", se quejó finalmente.

