El Puerto de Barranqueras llevó adelante una nueva operación de exportación internacional, con el envío de 440 fardos de fibra de algodón chaqueño con destino a Vietnam, reafirmando su rol estratégico dentro de la cadena logística y productiva del Chaco.

En este sentido, la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, destacó el trabajo articulado y expresó su reconocimiento al empresariado local y al acompañamiento del Estado provincial: “Agradecemos al empresario exportador por confiar en nuestros servicios, y al Gobierno del Chaco por el permanente apoyo que fortalece la infraestructura y el funcionamiento operativo del puerto”.

Asimismo, Azula subrayó el valor de estas operaciones para la economía chaqueña: “Cada nueva exportación representa el esfuerzo conjunto de los sectores público y privado, y el compromiso de seguir posicionando al Puerto Barranqueras como un punto clave de salida de la producción chaqueña hacia el mundo”.

Con esta nueva carga, realizada ayer, el Puerto de Barranqueras continúa consolidándose como un eslabón fundamental para el comercio exterior del Norte argentino, promoviendo el desarrollo productivo, la generación de empleo y la integración comercial internacional.

Periodismo365