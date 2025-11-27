El impacto afectó a firmas manufactureras del departamento Capital y del interior provincial, donde cesaron actividades plantas ligadas a la ropa y el calzado.

De acuerdo con datos recogidos por Infobae, Luxo, que instaló su planta principal en el Parque Industrial de La Rioja, detuvo sus operaciones durante noviembre y culminó el proceso de desvinculación laboral de cuarenta empleados. La compañía manejaba la nave conocida como Solar Park, de 1500 metros cuadrados, y funcionaba con la ayuda de 72 paneles solares que cubrían una superficie de 180 metros cuadrados. Esa infraestructura permitía generar energía renovable para abastecer buena parte de sus consumos manufactureros diarios.

El proceso de cierre en Luxo abarcó varios meses y implicó despidos escalonados desde septiembre. La fuente del sector explicó: "venían despidiendo desde septiembre de a tandas; este mes terminaron de cerrar la empresa; se les pagó toda la indemnización“. El mismo empresario aportó detalles sobre el contexto adverso: la imposibilidad de mantener los compromisos salariales y de alquiler ante ventas que se ubicaron por debajo de los costos fijos.

“La venta no está en los locales. Tres pares por día. Yo tengo clientes en todo el país de hace muchos, muchos años, clientes buenos. Tienen dos empleados, le pagan la quincena por semana como pueden, deben alquileres. No venden los locales. Si vos tenés alquiler y sueldo diez millones y vendés de veinticinco por mes pagás los gastos y no funciona. Tenemos una fortuna los fabricantes en la calle de no cobrar y seguir poniendo, porque eso uno lo hace desde toda la vida”, relató a Infobae.

Durante estas semanas, referentes del sector industrial informaron al medio que la ex secretaria de Comercio Interior, Débora Giorgi .hoy funcionaria de La Matanza- analizó la posibilidad de evitar el cierre total de Luxo. Buscó interesados en asumir al menos el área de taller de aparado, junto con la maquinaria y los empleados, a fin de evitar más cesantías. No prosperaron las gestiones y la empresa finalmente clausuró por completo su planta.

Mientras tanto, Vulcalar, radicada en Sanagasta, paralizó la fabricación de calzado y dejó sin ingresos a unas 80 personas. Según precisó la secretaria de Trabajo provincial, Miriam Espinoza, la empresa cerró y aguarda definiciones sobre la situación indemnizatoria de su personal. La funcionaria indicó a Infobae que la planta producía zapatillas para marcas nacionales reconocidas y que la mayoría de los empleados eran mujeres. La noticia tuvo impacto en redes sociales luego de que la senadora Florencia López y autoridades de la municipalidad recorrieran la fábrica y confirmaran el número de trabajadores cesados. En la metalúrgica quedaban hasta el momento de la visita 79 empleados, según describió la publicación.

La industria del calzado y de la confección en La Rioja experimenta un retroceso vinculado al encarecimiento de insumos y la caída en las ventas. Empresarios resaltaron a Infobae la dificultad para sostener puestos de trabajo frente a la baja en la demanda y el aumento de costos.

El gobierno provincial monitorea el impacto de los cierres en la economía departamental, sin lograr alternativas inmediatas para reactivar el sector o preservar empleos industriales. Desde la cartera de Trabajo provincial mantienen conversaciones con la Unión Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) y representantes del gremio textil para articular acciones en respaldo de los desempleados.

La situación genera una demanda adicional de asistencia, ya que parte de los empleados accedió solo a planes sociales temporales. Espinoza sostuvo que desde la secretaría acompañaron con trámites para acceder a subsidios, aunque en algunos casos las prestaciones resultaron insuficientes. Por el momento, las fuentes laborales permanecen inactivas y no hay perspectivas claras de reintegración de los trabajadores a otras plantas.

Fuente y fotos: Infobae - Medios Rioja