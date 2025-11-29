Bajo el lema "por más que a Milei y su junta les moleste", la agenda del 1 al 5 de diciembre promete ser un acto de reafirmación de su legado. Epicentro en la Casa de Madres, la Universidad y las calles.

Agenda completa de la Semana Hebe:

Lunes 1/12 – Homenaje y acción callejera (17.00 hs): la semana se inicia con la inauguración en la Casa de las Madres del mosaico de Hebe de Bonafini, una pieza recuperada tras ser objeto de "secuestro" en la Universidad. Tras el acto, las actividades se trasladarán al barrio para una jornada de militancia, con el objetivo de "llenar las paredes de su nombre y su fuerza".

Martes 2/12 – La historia viva (17.00 hs): se abrirán las puertas de la Biblioteca de la Universidad de las Madres, concebida como un "refugio para aprender, recordar y mantener viva la historia que ellas escribieron luchando".

Miércoles 3/12 – Preguntas sobre la actualidad (19.00 hs): se inaugurará la muestra fotográfica “Tiempos Violentos”, curada por el colectivo “Encuentro de fotorreporterxs”. La exposición plantea una profunda reflexión sobre "cómo contamos la violencia que hoy se respira, se ve y se sufre en todo el país", conectando la lucha histórica de las Madres con los desafíos del presente.

Jueves 4/12 – Marcha, Cátedra y política (Desde las 15.30 hs): una jornada central que comenzará con la Marcha de los Jueves N° 2486, donde las Madres contarán con la presencia de un "invitado sorpresa" y la participación del Coro ECuNHi.

Más tarde, se lanzará la Cátedra Libre “Hebe de Bonafini” (17.30 hs), un espacio académico y de militancia para "volver a su palabra y activar nuestro presente desde su ejemplo". La presentación estará a cargo de Cristina Caamaño y Carmen Arias, e incluirá la proyección de un video de archivo de Las Madres del año 1986, así como la palabra del ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “el Cuervo” Larroque. El cierre musical estará a cargo de Aguafuertes.

Viernes 5/12 – Cierre con literatura (20.00 hs): el broche de oro de la semana lo dará el periodista y escritor Carlos Polimeni con la presentación de su libro “Hebe Vive”, un acto que reafirmará la consigna de que la "compañera eterna no se fue", sino que sigue "presente en cada abrazo, en cada lucha y en cada paso que damos", con el contundente cierre de “¡Ni un paso atrás!”.

Este ciclo de actividades se erige como una trinchera cultural y política, que busca revitalizar el compromiso de Hebe de Bonafini con los derechos humanos y la soberanía popular en un contexto de fuertes cuestionamientos a estas banderas por parte del actual gobierno nacional.

Fuente y fotos: Tiempo Argentino



