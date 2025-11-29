Un brutal suceso de violencia de género se produjo en la noche de este viernes en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña. Una mujer fue atacada por su ex pareja con una trincheta con la cual intentó degollarla, provocándole heridas graves.

Al llegar al lugar, los uniformados hablaron con los vecinos quienes explicaron que una mujer había sido trasladada en ambulancia hasta el Hospital "4 de Junio". En el nosocomio, se identificó a la paciente como R.E.M., de 55 años de edad, domiciliada en el Barrio Puerta del Sol, siendo asistido en la Guardia de Emergencia por los médicos de turno quienes diagnosticaron que la paciente presenta: "Dos cortes a la altura del cuello lado derecho (mejilla), corte en mano izquierda y antebrazo derecho". La víctima informó que el autor la atacó con una trincheta y sería su ex pareja H.E.V., domiciliado en el Barrio Puerta del Sol.

El Fiscal en turno dispuso la detención del sindicado como autor del intento de Femicidio. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Valero, en la causa por "Supuesta Tentativa de Homicidio".

Periodismo365