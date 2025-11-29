Se realizó el examen presencial para la acreditación de inspectores sanitarios apícolas de las provincias de Chaco y Formosa. La actividad fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, a través de la Dirección de Producción Animal y el Programa Apícola junto al SENASA, en la localidad de General San Martín.









La segunda etapa fue dirigida por el equipo del Programa Nacional de Sanidad Apícola del SENASA, acompañado por el coordinador técnico provincial. Allí, los asistentes debieron demostrar en terreno su capacidad para realizar inspecciones sanitarias en colmenas, siguiendo los protocolos oficiales del organismo sanitario nacional. Desde el Ministerio de la Producción manifestaron que “se va a continuar fortaleciendo la sanidad apícola regional y se reafirma el compromiso con una producción de calidad para el sector”.

