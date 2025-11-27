La Policía Federal Argentina incautó mercadería de contrabando valuada en seiscientos mil pesos durante un operativo realizado en la noche del lunes sobre la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del acceso a la localidad de Pampa de Infierno.

Durante el control vehicular, los agentes detuvieron un automóvil conducido por un hombre que transportaba varios bultos con indumentaria y calzado de origen extranjero: pantalones jeans y cargos, chombas, cortinas, sábanas, zapatillas, zapatos y sandalias. Ninguno de los artículos contaba con la documentación aduanera correspondiente.

Por disposición de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA), delegación Barranqueras, se procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería y a la notificación del involucrado por infracción a la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional se reiteró el compromiso de fortalecer los operativos en rutas, accesos a ciudades, terminales y puntos de encomiendas, con el objetivo de combatir el contrabando en todo el territorio nacional.

Periodismo365



