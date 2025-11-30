La inversión del Gobierno Provincial en obras y equipamiento supera los 66.000 millones de pesos.

Desde este viernes, Rafaela tiene el hospital más moderno de la Argentina. Con un festival gratuito de primer nivel, el Gobierno Provincial inauguró el efector de alta complejidad, donde se realizó una inversión en obras y equipamiento superior a los 66.000 millones de pesos.

Las actividades comenzaron a las 18, frente al nuevo edificio ubicado en Bv. Lehmann 2800, donde se podrá acceder a los servicios del programa Santa Fe Acá, además de disfrutar de feria de emprendedores y propuestas gastronómicas.

El hospital más moderno

Tras la inauguración, el nuevo edificio del Hospital Regional Dr. Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela podrá ser visitado por los presentes, quienes observarán el flamante espacio de 21.730 m² con tecnología de última generación que fortalecerá la red sanitaria regional con el acceso a servicios de alta complejidad para más de 460 mil santafesinos.

El efector será el único hospital de alta complejidad en las regiones de Salud Nodo Rafaela y Nodo Ceres. Contará con más de 170 camas totales, distribuidas entre Maternidad, Neonatología, Guardia Pediátrica y de Adultos, Internación general y Cuidados Críticos, tanto para adultos como para pacientes pediátricos.

Además, contará con el único resonador magnético nuclear del sector público en toda la región, además de un tomógrafo, un nuevo equipo de mamografía, siete ecógrafos y dos equipos de Rayos X digital directo.

El complejo quirúrgico duplica la capacidad actual, permitiendo reducir en un 50% la lista de espera quirúrgica en la región. En tanto que las áreas de internación responden a un modelo de cuidados progresivos, que contempla además áreas dedicadas para la atención integral de pacientes de salud mental.

Cómo es el nuevo hospital

El nuevo Hospital Regional Dr. Jaime Ferré cuenta con aproximadamente 21.730 m², organizados en planta baja, entrepiso técnico y dos pisos superiores distribuidos en cuatro bloques.

Incluye:

Más de 170 camas para internación general, maternidad, neonatología, cuidados críticos de adultos y pediátricos.

Quirófanos de alta complejidad, shockroom, terapia intensiva y unidades de emergencia.

Tecnología diagnóstica de última generación: resonador magnético, tomógrafo, mamógrafo, rayos digital y ecógrafos.

Una residencia para madres de otras localidades, servicio de internación pediátrica y espacios de atención humanizada.

Doble ingreso y doble circulación (pública y técnica).

Un piso técnico para mantenimiento de todos los sistemas.

Paneles solares para generar alrededor del 20 % de la energía del edificio.

Fuente y fotos: El Litoral