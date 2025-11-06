Walter Merkis advirtió que las universidades corren riesgo de no llegar sostenerse en 2026.

Durante una reunión de la Comisión de Educación referentes del sector señalaron que el proyecto del Gobierno elimina fondos claves para el área de Educación, Ciencia y Tecnología. Allí, expuso, entre otros, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Universidades (FATUN), Walter Merkis, quien aseguró que "es necesario que se retome la discusión del financiamiento universitario".

El presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, Wado de Pedro, encabezó hoy una reunión informativa con referentes del sector, para comenzar el análisis del presupuesto 2026 en materia educativa.

El encuentro contó con la participación de referentes gremiales, de organizaciones no gubernamentales y especialistas en políticas educativas, convocados para exponer su mirada sobre el proyecto de presupuesto enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso.

Advertencia

"Si se aprueba el presupuesto 2026 las universidades no pasarán de la mitad del año", advirtió Merkis, y planteó que es necesario implementar el financiamiento universitario, aprobado por el Congreso, vetado por Milei y suspendido, a pesar del rechazo del Parlamento a la decisión del Poder Ejecutivo.

"Como trabajadores y trabajadoras nodocentes, estamos en todas las instancias y campos de las universidades", dijo el secretario general del Sindicato del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). "Tenemos más de 60 universidades a lo largo y ancho del país distribuidas en las provincias", dijo Merkis.

Qué dice el presupuesto 2026

El proyecto oficial prevé una reducción real de los fondos nacionales destinados al área, y la eliminación de los tres principales instrumentos que garantizaban el financiamiento educativo y científico del país: el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional, la obligación establecida en la Ley de Educación Nacional que fija el 6% del PBI como piso presupuestario para la educación, y los artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que establecen el 1% del PBI como meta presupuestaria para el sector.

Entre las personas invitadas estuvieron Sonia Alesso (CTERA), María Bielli (legisladora porteña), Walter Merkis (FATUN), Patricia Rodríguez (SADOP), Gerardo Marchesini (ex presidente del INET y actual director de la Escuela Preuniversitaria de la UNAHUR), Laura Penacca (ex coordinadora del Programa Conectar Igualdad), Martín Nistal y Víctor Volman (Argentinos por la Educación), Sandra Torlucci (rectora de la UNA), Daniel Ricci (FEDUN) y Carlos Defeo (CONADU).

