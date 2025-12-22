Pilar, de APA, remarcó además que, ante eventos climáticos extraordinarios “resulta clave actuar con rapidez y planificación, priorizando los sectores más comprometidos, y aseguró que los equipos técnicos continuarán trabajando para dar respuestas concretas y sostenidas a los vecinos del área metropolitana”.
El presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Jorge Pilar, estuvo supervisando de manera personal los trabajos de desagües que se ejecutan en el área metropolitana, como respuesta a las intensas lluvias registradas en los últimos días que generaron complicaciones en distintos barrios.
Durante la recorrida, se concretó el destape y limpieza integral del canal de desagüe que va desde Nicolás Rojas Acosta hasta la avenida Castelli, una obra fundamental para restablecer el correcto escurrimiento del agua y aliviar la situación de los vecinos del barrio UCAL, uno de los sectores más afectados por el anegamiento.
Estas tareas buscan garantizar el normal funcionamiento del sistema de drenaje pluvial y prevenir futuras inundaciones. En ese marco, Pilar destacó la importancia del trabajo articulado y de la presencia permanente en territorio, acompañando a las cuadrillas y atendiendo de primera mano las demandas de la comunidad.
En ese sentido, remarcó también que “hay una decisión política clara del Gobierno provincial de estar presentes, priorizar a las familias afectadas y trabajar de manera permanente para seguir mejorando el sistema de desagües y el escurrimiento del agua en toda el área metropolitana”.
Periodismo365