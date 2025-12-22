Pilar, de APA, remarcó además que, ante eventos climáticos extraordinarios “resulta clave actuar con rapidez y planificación, priorizando los sectores más comprometidos, y aseguró que los equipos técnicos continuarán trabajando para dar respuestas concretas y sostenidas a los vecinos del área metropolitana”.

Durante la recorrida, se concretó el destape y limpieza integral del canal de desagüe que va desde Nicolás Rojas Acosta hasta la avenida Castelli, una obra fundamental para restablecer el correcto escurrimiento del agua y aliviar la situación de los vecinos del barrio UCAL, uno de los sectores más afectados por el anegamiento.

Estas tareas buscan garantizar el normal funcionamiento del sistema de drenaje pluvial y prevenir futuras inundaciones. En ese marco, Pilar destacó la importancia del trabajo articulado y de la presencia permanente en territorio, acompañando a las cuadrillas y atendiendo de primera mano las demandas de la comunidad.

En ese sentido, remarcó también que “hay una decisión política clara del Gobierno provincial de estar presentes, priorizar a las familias afectadas y trabajar de manera permanente para seguir mejorando el sistema de desagües y el escurrimiento del agua en toda el área metropolitana”.

Periodismo365