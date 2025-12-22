La intervención se llevó adelante a partir de los pedidos canalizados al equipo de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Humano, lo que permitió brindar una asistencia personalizada y focalizada, priorizando a los hogares que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad como consecuencia del temporal.

Durante la actividad, el ministro destacó la importancia de estar presentes en el territorio y brindar respuestas inmediatas: “Estamos acompañando a cada familia que se vio afectada por estas lluvias, con un Estado presente que escucha, recorre y da respuestas concretas”, expresó Gutiérrez.









Asimismo, remarcó el trabajo articulado de los equipos técnicos: “La asistencia se organiza a partir de los relevamientos que realizan nuestros equipos de Emergencia, para llegar de manera directa y eficiente a quienes realmente lo necesitan”, señaló.

Finalmente, el titular de la cartera de Desarrollo Humano aseguró que el acompañamiento continuará mientras persistan las consecuencias del fenómeno climático: “Vamos a seguir asistiendo y acompañando, como nos pide el Gobernador, a las familias hasta que puedan normalizar su situación”, concluyó.

Periodismo365