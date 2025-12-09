El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, que serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y podrán retirarse o consultarse a través de todos los canales digitales habilitados: home banking, banca celular, cajeros automáticos y la red de servicios NBCH24.
A continuación, el detalle de fechas y programas incluidos:
Martes 9 de diciembre
-Pueblos Originarios
-Expertos – Ministerio de Salud Pública.
Lunes 15 de diciembre
-Becas Más Salud – Ministerio de Salud
-Becas Más Gobierno – Ministerio de Gobierno
Martes 16 de diciembre
-Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión) – Ministerio de Desarrollo Humano
-Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva) – Ministerio de Desarrollo Humano
-Programa de Reconversión Laboral Canillitas – Ministerio de Desarrollo Humano
-Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos – Ministerio de Educación
Desde Hacienda y Finanzas destacaron que el cronograma busca ordenar los pagos y evitar concentraciones innecesarias, permitiendo que los beneficiarios dispongan de su acreditación de manera ágil y segura, utilizando cualquier canal electrónico del NBCH.
Periodismo365