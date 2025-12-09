La Escuela de Guardavidas Municipal avanza en su programa de formación mediante diversas instancias de evaluación destinadas a fortalecer las competencias de los futuros profesionales.

Asimismo, los aspirantes realizaron la prueba de flotación vertical, en la cual debieron sostenerse durante 8 minutos en profundidad, demostrando control corporal, resistencia y dominio del medio acuático.

Todas las evaluaciones se desarrollaron en las instalaciones del Complejo Democrático Español, espacio que por sus dimensiones y profundidad permite reproducir condiciones reales de trabajo para la formación profesional.

Se destaca el esfuerzo de los instructores y de cada uno de los estudiantes que continúan avanzando en su preparación para garantizar un servicio de guardavidas altamente capacitado para la seguridad de la comunidad.

